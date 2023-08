Alors que les températures montent en flèche en Chine, les propriétaires d'animaux de compagnie cherchent de nouveaux moyens de protéger leurs amis à quatre pattes de la chaleur, en achetant des tapis rafraîchissants, des vêtements et des chapeaux de soleil miniatures pour chiens et chats.

Mi Jiayi, professionnelle des relations publiques à Shanghai, a dépensé plus de 500 yuans (70,04 dollars) pour acheter un gilet rafraîchissant pour Mary, une petite chienne de race mixte qu'elle a adoptée. Pour l'utiliser, elle le trempe d'abord dans l'eau avant de l'essorer.

"Lorsque nous sortons, si la température est supérieure à 30 degrés (86 Fahrenheit), je mets ce vêtement rafraîchissant à mon chien", explique cette femme de 31 ans. "L'eau s'évapore et évacue la chaleur, ce qui permet à mon chien d'avoir moins chaud.

"Il existe des solutions moins chères, mais... Je veux lui offrir le meilleur produit que je puisse me permettre".

Les recherches effectuées sur les places de marché en ligne JD.com et Taobao d'Alibaba montrent des centaines de produits similaires de protection contre le soleil et la chaleur pour les chiens et les chats, dont le prix peut atteindre 100 dollars.

Le marché des produits pour animaux de compagnie en Chine - des soins de santé aux jouets en passant par les litières et les vêtements - représentait 5,16 milliards de dollars en 2022, selon les données d'Euromonitor International.

Il devrait atteindre près de 6 milliards de dollars cette année, selon les prévisions de l'institut d'études de marché.

Jacqueline Cha, une autre habitante de Shanghai qui a trois petits chiens et possède une entreprise de soins pour animaux, a déclaré que c'était le premier été où elle ressentait le besoin d'utiliser des chemises de protection solaire pour ses toutous. Elle a également dû adapter le programme de leurs promenades quotidiennes afin d'éviter les pics de température.

La Chine a enregistré plusieurs séries de records de chaleur en juin et juillet, avec des températures dépassant les 37 degrés Celsius à Shanghai, ville humide, et plus de 41 degrés Celsius à Pékin, capitale du pays.

"Cet été est exceptionnellement chaud et j'ai changé les chemises de protection solaire de mes chiens tous les deux ou trois jours", a déclaré M. Cha.

Le Dr Grace Lin, fondatrice et directrice de l'hôpital vétérinaire Advanced Vet Care à Shanghai, a déclaré que ces inquiétudes étaient fondées en raison du taux de mortalité de 50 à 56 % pour les chiens diagnostiqués avec un coup de chaleur sévère.

Toutefois, elle a ajouté que le meilleur traitement n'était pas un produit mais une simple prévention : garder les animaux à l'intérieur les jours de grande chaleur.

Ce souci du bien-être des animaux de compagnie est devenu courant dans de nombreux foyers chinois, où beaucoup de gens ont choisi d'adopter des animaux de compagnie plutôt que d'avoir des enfants et de considérer leurs amis à fourrure comme des membres de la famille.

L'année dernière, un rapport d'Euromonitor et de l'Asia Pet Alliance Institute prévoyait que la population chinoise de chiens et de chats atteindrait 190 millions en 2023, contre environ 170 millions en 2018.

(1 $ = 7,1389 yuans)