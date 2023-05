Les propriétaires du supermarché Asda et de la société de stations-service EG Group vont annoncer une fusion de 10 milliards de livres (12,6 milliards de dollars) de leurs activités en Grande-Bretagne dès vendredi, a rapporté Sky News jeudi.

Asda, le troisième supermarché britannique, et EG sont tous deux détenus par les frères Zuber et Mohsin Issa et par le groupe de capital-investissement TDR Capital.

Asda, TDR et EG ont refusé de commenter le rapport.

Le Sunday Times a initialement fait état, en janvier, de pourparlers en vue d'un regroupement d'Asda et d'EG UK.

L'ensemble du groupe EG, qui opère également aux États-Unis et en Australie, a terminé l'année 2022 avec une dette nette de 9,6 milliards de dollars, tandis qu'Asda a terminé l'année avec une dette de 4 milliards de livres.

Selon Sky News, le groupe fusionné exploitera près de 600 supermarchés, 700 stations-service et 100 magasins de proximité et aura un chiffre d'affaires proche de 30 milliards de livres.

Il a ajouté que l'opération accélérerait la pénétration d'Asda dans le secteur des magasins de proximité.

Asda, qui talonne les leaders Tesco et Sainsbury's, détient une part de 13,9 % du marché britannique de l'alimentation, selon le cabinet d'études Kantar.

Son objectif déclaré est de dépasser Sainsbury's et de devenir le numéro 2 de l'épicerie en Grande-Bretagne. Sainsbury's détient une part de 14,8 %.

En mars, Asda a annoncé une baisse de 24 % de ses bénéfices annuels. (1 $ = 0,7923 livre) (Reportage de Hani Kollathodi à Bengaluru et de James Davey à Londres ; Rédaction de Sharon Singleton)