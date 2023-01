Les propriétaires des supermarchés britanniques Asda et EG Group envisagent une fusion - The Times

La combinaison créerait un géant de la vente au détail valant entre 11 milliards de livres (13,6 milliards de dollars) et 13 milliards de livres qui aurait plus de 581 supermarchés, 700 stations-service et 100 magasins de proximité en Grande-Bretagne, selon le journal.

Les frères Zuber et Mohsin Issa et le groupe de capital-investissement londonien TDR Capital possèdent ensemble EG Group depuis 2016. Ils ont ensuite acheté Asda.

Les pourparlers sur la fusion des deux entreprises interviennent avant un refinancement d'EG Group, dont la dette de 7 milliards de livres arrive à échéance en 2025, selon le rapport.

Asda a refusé de commenter les rumeurs ou les spéculations. TDR Capital n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les frères Issa n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.

(1 $ = 0,8069 livre)