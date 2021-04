Les propriétés résidentielles se vendent en un temps record sur le marché immobilier québécois au premier trimestre de 2021

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 19 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la province de Québec, établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



Ainsi, 31 587 ventes résidentielles ont été réalisées au premier trimestre de 2021 dans l’ensemble du Québec, soit une hausse de 14 % par rapport à la même période en 2020. Il s’agit d’un record d’activité pour un premier trimestre depuis que le système Centris des courtiers immobiliers compile les données de marché (2000).

« Le premier trimestre est dans la continuité de ce qui avait été observé à la fin de l’année 2020 dans une situation sanitaire toujours difficile. Dans ce contexte, l’engouement pour la propriété résidentielle ne s’est pas démenti avec un nouveau record d’activité qui a réduit de plus de la moitié l’inventaire de maisons unifamiliales offertes sur le marché », remarque Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché de l’APCIQ. « Contrairement à l’année 2020, cette forte hausse de l’activité est essentiellement attribuable à la vente de plex et de copropriétés dans des délais de vente records partout dans la province ».

Voici les faits saillants du premier trimestre de 2021.

Ventes

L’unifamiliale a connu une croissance de 6 % des ventes à l’échelle provinciale. Les transactions de plex et de copropriétés ont plus fortement progressé, à hauteur de 53 % et de 26 % respectivement.

Parmi les régions métropolitaines, celles de Saguenay (+29 %), de Sherbrooke (+26 %) et de Gatineau (+14 %) se sont démarquées par d’importantes augmentations des ventes.

Les régions hors des zones métropolitaines ont enregistré les hausses de ventes les plus soutenues (+29 %), toutes catégories de propriétés confondues.

Certaines agglomérations ont affiché une progression remarquable de l’activité au premier trimestre, notamment celles de Mont-Tremblant (+124 %), de Charlevoix (+97 %), de Shawinigan (+53 %) et de Thetford-Mines (+50 %).

Inscriptions en vigueur

On comptait en moyenne 27 675 inscriptions en vigueur sur le système Centris, soit un repli important de 43 % par rapport aux trois premiers mois de 2020. Il s’agit d’une 21e baisse trimestrielle consécutive à ce chapitre depuis le premier trimestre de 2016.



Prix

À l’échelle provinciale, le prix médian des unifamiliales a atteint 340 000 $, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport au premier trimestre l’an dernier : un record historique.

Le prix médian des copropriétés a également connu une progression notable, à hauteur de 22 %, pour s’établir à 305 000 $.

Pour ce qui est des plex de deux à cinq logements, leur prix médian a reculé légèrement au premier trimestre, alors que la moitié des immeubles se sont vendus à plus de 415 000 $ (-2 %).



Conditions du marché et délais de vente

La baisse généralisée de l’inventaire de propriétés à vendre entraîne un resserrement accru des conditions du marché dans la grande majorité des secteurs de la province. L’avantage conféré aux vendeurs s’est notamment accru rapidement dans plusieurs agglomérations situées à l’extérieur des régions métropolitaines.

Toutes catégories confondues, les délais de vente à l’échelle de la province se sont raccourcis comparativement à un an plus tôt : il fallait compter en moyenne 66 jours pour qu’une propriété trouve preneur, soit 24 jours de moins qu’en 2020. Il s’agit d’un temps record depuis que les statistiques Centris sont compilées.

Pour consulter les statistiques du marché pour l’ensemble de la province, cliquez ici.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ et est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Centris

Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site immobilier le plus consulté au Québec.

