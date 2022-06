Les protestations des indigènes d'Équateur se poursuivent malgré une petite concession

L'inquiétude concernant les prix du carburant, de la nourriture et d'autres produits de base a explosé en manifestations parfois violentes à travers le pays depuis le 13 juin, incitant le président Guillermo Lasso à déclarer l'état d'exception dans six provinces, dont celle de Quito, la capitale.

Les manifestations - plus longues et plus importantes que les marches contre le prix du carburant en octobre de l'année dernière - mettent à l'épreuve la capacité de Lasso à relancer l'économie et l'emploi.

Lasso entretient une relation conflictuelle avec l'assemblée nationale, dont les législateurs ont bloqué ses propositions, et il a du mal à contenir la violence croissante qu'il attribue aux gangs de la drogue.

Jeudi après-midi, le gouvernement a autorisé des milliers de marcheurs à entrer dans le siège d'une importante organisation culturelle et y a retiré les forces de sécurité. En échange, ils ont demandé que les personnes et les biens comme la nourriture et les médicaments puissent circuler librement.

"Il n'est pas possible de lever l'état d'exception", a déclaré le ministre du gouvernement Francisco Jimenez à la radio locale tôt jeudi, en référence à une autre demande des manifestants.

Le gouvernement se conforme à d'autres demandes des manifestants, a-t-il dit, notamment les engrais subventionnés, l'effacement des dettes bancaires et l'augmentation des budgets pour la santé et l'éducation.

"Nous ne sommes pas venus ici pour que des gens meurent, pour que des gens soient blessés", a déclaré Leonidas Iza, le chef du groupe indigène CONAIE.

Malgré le geste du centre culturel, les confrontations entre les manifestants et les forces de sécurité se sont poursuivies à Quito jeudi après-midi, et un important groupe de contre-manifestants s'est rassemblé dans le nord de la ville pour demander la fin des blocages.

Les manifestants ont pénétré dans des fermes florales et des blocs pétroliers, causant des dommages par endroits et ayant un impact négatif sur la production de brut.

La compagnie pétrolière d'État Petroecuador a indiqué que sa production avait baissé de près de la moitié à cause des manifestations.

"Nous avons perdu des centrales, des pipelines secondaires, des stations de collecte, et l'oléoduc transéquatorien (SOTE) n'a pas de brut à pomper", a déclaré le directeur de Petroecuador, Italo Cedeno, à la radio locale.

Les leaders de la protestation ont dénoncé la violence de la police pendant les manifestations. Un manifestant identifié comme Byron Guatatoca a été tué après avoir été frappé à la tête par une grenade lacrymogène.

Un autre manifestant a été tué la semaine dernière après être tombé dans un ravin. Le ministère de la Santé a déclaré que deux personnes sont mortes dans des ambulances retardées par des barrages routiers.

Le président a été testé positif au coronavirus tard dans la journée de mercredi, selon le gouvernement.