Les protestations des musulmans indiens se poursuivent, tandis que les avocats condamnent la réaction de l'État.

Les musulmans sont descendus dans les rues de l'Inde pour protester contre les commentaires anti-islamiques de deux membres du parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP).

Des affrontements ont éclaté entre musulmans et hindous et entre manifestants et policiers dans plusieurs régions, avec au moins 400 personnes arrêtées.

Dans l'État septentrional de l'Uttar Pradesh (UP), le ministre en chef Yogi Adityanath, un partisan de la ligne dure du BJP, a ordonné la démolition en fin de semaine de tous les bâtiments illégaux des personnes accusées d'être impliquées dans les émeutes de la semaine dernière, y compris la maison du militant Mohammad Javed.

Dans une lettre adressée au juge en chef, six anciens juges et six avocats chevronnés ont condamné mardi l'action de l'État qui a détruit la maison de Javed dimanche.

Les anciens juges et avocats ont exhorté la Cour suprême à prendre des mesures pour "arrêter la détérioration de la situation de l'ordre public" en Uttar Pradesh.

"La manière coordonnée dont la police et les autorités de développement ont agi conduit à la conclusion claire que les démolitions sont une forme de punition collective extra-judiciaire, attribuable à une politique d'État qui est illégale", ont-ils écrit.

Les responsables locaux ont déclaré que la démolition était justifiée car certaines parties de la maison avaient été construites illégalement et que Javed ne s'était pas présenté aux audiences sur la question en mai.

La police de l'UP a déclaré que Javed était également impliqué dans les émeutes déclenchées lors d'une des récentes manifestations.

K.K. Roy, l'avocat de Javed, a déclaré que la famille n'a reçu une copie de l'avis que tard le vendredi, deux jours avant la démolition, et que le bâtiment appartenait à la femme de Javed et non à lui.

Les protestations qui se sont étendues à plusieurs villes du nord et de l'est ont été déclenchées par des commentaires désobligeants sur le prophète Mahomet faits par deux responsables du BJP en mai et juin.

Le parti a suspendu une porte-parole et expulsé l'autre responsable suite à ces commentaires, et a déclaré qu'il condamnait toute insulte envers une religion.

Mais les critiques disent que la polarisation religieuse s'est approfondie en Inde depuis que Modi est arrivé au pouvoir en 2014. Modi n'a jusqu'à présent fait aucun commentaire sur cette question.

Des pays comme le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman et l'Iran - tous d'importants partenaires commerciaux de l'Inde - ont déposé des protestations diplomatiques contre les remarques anti-islam.