Les protestations se poursuivent dans la capitale du Soudan, quelques jours après l'accord politique

Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans l'après-midi dans plusieurs quartiers de Khartoum, notamment près du palais présidentiel où les partis militaire et civil ont conclu lundi un accord-cadre pour la formation d'un gouvernement civil.

Les avis sur l'accord sont partagés, certains Soudanais estimant qu'il pourrait apporter la stabilité et d'autres rejetant l'implication de l'armée.

"Nous ferons tomber l'accord comme nous avons fait tomber le coup d'État", a déclaré Safaa Saleh, un étudiant universitaire de 22 ans qui manifeste à Khartoum. "Nous voulons la justice pour les martyrs et rejetons les militaires".

Les manifestations se sont poursuivies après le coucher du soleil, et la police a décidé de fermer plusieurs ponts entre Khartoum et ses villes voisines d'Omdurman et de Bahri plus tard dans la journée que d'habitude, provoquant des embouteillages dans certaines rues.

L'accord-cadre vise à tourner la page d'un coup d'État militaire d'octobre 2021 qui a fait dérailler la transition vers des élections démocratiques entamée après le renversement de l'ancien dirigeant Omar el-Béchir lors d'un soulèvement en 2019.

Le coup d'État a entraîné plus d'un an de manifestations de rue contre le régime militaire, au cours desquelles les médecins ont enregistré plus de 120 décès de manifestants, et la suspension de milliards de dollars d'aide financière internationale dont le pays avait cruellement besoin.

L'accord de lundi a été largement salué par la communauté internationale, mais il laisse les questions litigieuses, notamment la justice concernant les décès de manifestants et la réforme du secteur de la sécurité, pour une deuxième phase de négociations.