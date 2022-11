Les puissances se réunissent pour promettre un soutien urgent à la Moldavie à l'approche de l'hiver

La Moldavie, qui se situe entre l'Ukraine et la Roumanie, a ressenti les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie et de l'arrivée de milliers de réfugiés dans ce pays d'environ 2,5 millions d'habitants, qui a accueilli plus de réfugiés par tête que tout autre pays.

Largement dépendante des approvisionnements énergétiques de la Russie, la Moldavie rencontre davantage de difficultés avec l'arrivée de l'hiver et la réduction d'environ 40 % des approvisionnements en gaz naturel par Moscou, ce qui nuit à sa capacité à fournir suffisamment d'électricité à sa population.

La Moldavie est une ancienne partie de l'Union soviétique, dont une partie du territoire est occupée par des séparatistes soutenus par Moscou.

Bien qu'elle ait des liens historiques et linguistiques forts avec la Roumanie, membre de l'Union européenne (UE) voisine, elle dépend exclusivement de la société russe Gazprom pour ses importations de gaz.

"La Moldavie est directement touchée parce qu'elle dépend de l'approvisionnement énergétique russe et que c'est un pays dont une partie du territoire est contrôlée par les soldats russes, elle est donc particulièrement vulnérable", a déclaré un diplomate français lors d'un point presse.

Les conférences des donateurs qui se sont tenues à Berlin et à Bucarest au début de l'année ont vu des promesses de dons d'un montant total d'environ 1,3 milliard d'euros (1,34 milliard de dollars).

L'aide serait utilisée pour soutenir le budget et l'approvisionnement en électricité de la Moldavie ainsi que les coûts d'accueil de milliers de réfugiés ukrainiens.

(1 $ = 0,9670 euros)