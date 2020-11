Les quais de Montreux illuminés dès fin novembre

Lausanne (awp/ats) - Montreux profitera d'un peu de magie de Noël, malgré l'annulation de son marché en raison de la crise sanitaire: une illumination des quais est prévue dès la fin novembre et au moins jusqu'à début janvier.

Un sapin, un renne géant, le Père Noël et d'autres surprises brilleront de mille feux sur les quais entre le Parc suisse et la Place du Marché. Les autres animations prévues, telles que la Grande roue ou les bars et espaces de restauration, ont malheureusement dû être annulées, rappelle la Municipalité de Montreux dans son communiqué.

Les illuminations seront installées dans le courant de la semaine, a précisé le conseiller municipal Jean-Baptiste Piemontesi à Keystone-ATS. Elles perdureront au minimum jusqu'aux fêtes de fin d'année.

La commune mettra également en place un concept harmonisé d'illuminations à Montreux, Clarens et Territet, mais aussi dans certains villages, ce pour la 3e année consécutive. Ces nouvelles décorations permettent d'harmoniser les éclairages festifs sur tout le territoire de la commune.

Montreux A.live avait déjà mis en place les animations et installations de l'opération Dolce Riviera cet été, en collaboration avec Montreux Noël et avec le soutien de la commune.