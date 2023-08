Les autorités antitrust américaines chargées d'examiner le projet de rachat par Kroger du géant rival de l'épicerie Albertsons cherchent à savoir si les fournisseurs seront pressurés d'une manière préjudiciable aux petites chaînes d'épicerie, selon des personnes qui se sont entretenues avec les autorités de réglementation fédérales et étatiques.

Le personnel de la Federal Trade Commission (FTC), qui dirige l'enquête sur l'opération de 24,6 milliards de dollars annoncée en octobre, a contacté des experts de l'agriculture, des déserts alimentaires et des petites chaînes d'épicerie, selon des personnes qui ont parlé à l'agence. Le personnel des États qui enquêtent sur l'accord, le Colorado en tête, s'est souvent joint aux appels.

On ne sait pas si la FTC tentera d'empêcher la transaction ni quand une décision sera prise. L'agence s'est refusée à tout commentaire. Il n'est pas inhabituel qu'une fusion complexe fasse l'objet d'un examen gouvernemental d'une durée d'un an.

Kroger a déclaré qu'elle travaillait avec la FTC sur un plan de cession afin de résoudre les problèmes antitrust. "Kroger et la FTC veillent à ce que les magasins cédés soient bien positionnés pour réussir", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Lors de l'annonce de l'accord, les deux chaînes ont déclaré qu'elles vendraient jusqu'à 650 magasins.

Si la FTC intente une action en justice pour faire cesser l'opération, elle s'inscrira dans le cadre de la politique antitrust agressive de l'administration Biden et dans le droit fil des efforts déployés par le gouvernement pour veiller à ce que les grandes entreprises ne concluent pas d'accords conduisant à une hausse des prix qui stimulerait l'inflation.

"Je suis très préoccupé par leur projet de fusion en raison de ce qu'il pourrait signifier pour les consommateurs, les travailleurs et le marché", a déclaré Rob Bonta, procureur général de Californie et opposant de longue date à l'opération. À eux deux, Kroger et Albertsons exploitent près de 5 000 magasins, dont plus de 800 en Californie.

Le personnel de la FTC a interrogé la National Grocers Association sur la dynamique du secteur dans lequel les grandes chaînes, comme Walmart et potentiellement un Kroger plus grand, sont en mesure d'exiger de meilleurs prix et un accès spécial aux produits, comme les produits de nettoyage pendant le COVID, a déclaré le responsable des relations gouvernementales de l'association, Chris Jones.

"Nous n'avons pas peur des grandes entreprises, nous craignons simplement les abus de pouvoir sur le marché", a déclaré M. Jones. Le personnel de la FTC s'est entretenu avec le groupe en avril.

M. Jones, qui a déclaré que la FTC n'avait interrogé personne au sein de son groupe professionnel, fait pression pour que soit appliquée une loi datant de l'époque de la Grande Dépression, qui oblige les entreprises à proposer le même prix à tous leurs clients.

Le personnel de la FTC s'est également entretenu avec des représentants de la Rocky Mountain Farmers Union au début de l'année et à nouveau en juillet, ainsi qu'avec des membres du bureau du procureur général du Colorado, a déclaré le directeur Dan Waldvogle.

"Ils ont beaucoup cherché à comprendre le fonctionnement de nos marchés", a déclaré M. Waldvogle, qui affirme que les grands et puissants acheteurs nuisent aux petites exploitations agricoles et aux ranchs qui comptent parmi ses 17 000 membres.

La FTC a contacté le Center for Science in the Public Interest (CSPI) en mai pour mieux comprendre comment les Américains font leurs courses et quels rôles jouent les différents détaillants alimentaires, a déclaré Sara John, chercheuse principale au CSPI.

Elle affirme que 40 millions de personnes vivent déjà dans des zones où l'accès à une alimentation saine est limité et que la fusion exacerberait ce problème.

Pendant ce temps, dans les montagnes Rocheuses du Colorado, la ville touristique de Gunnison s'inquiète parce qu'elle possède deux magasins d'alimentation à service complet, un City Market appartenant à Kroger et un Safeway voisin, appartenant à Albertsons, a déclaré le maire de la ville, Diego Plata.

On ne sait pas si l'un ou l'autre de ces magasins sera cédé.

Selon M. Plata, les magasins ont déjà du mal à garder en stock des produits de base comme le lait ou certains légumes pendant l'été, et il craint que l'accord n'aggrave la situation ou que les travailleurs de Safeway, qui est syndiqué, ne perdent leurs avantages sociaux.

"L'accès à la nourriture est déjà difficile", a-t-il déclaré. (Reportage de Diane Bartz ; Rédaction de Chris Sanders et Anna Driver)