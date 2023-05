Les autorités canadiennes chargées de la lutte contre les incendies ont averti mercredi que des rafales de vent et un faible taux d'humidité pourraient alimenter un incendie de forêt à Halifax qui a forcé des milliers de personnes à évacuer tout en provoquant une mauvaise qualité de l'air à des centaines de kilomètres de là, aux États-Unis.

Le feu, appelé Tantallon Fire, dans la ville d'Halifax, dans l'est du Canada, a gagné 49 hectares pour atteindre 837 hectares depuis mardi, a déclaré David Steeves, du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, lors d'une conférence de presse.

"Aujourd'hui pourrait être une journée très difficile", a-t-il déclaré mercredi matin, notant les prévisions de rafales de vent de 25 kilomètres à l'heure en provenance du sud et d'une faible humidité.

"Aujourd'hui pourrait être une journée très dangereuse pour les personnes au sol.

L'incendie, qui se situe à environ 30 kilomètres à l'ouest du centre-ville d'Halifax, a déjà forcé 18 000 personnes à évacuer leur domicile. Aucun décès n'a été signalé, mais environ 200 maisons et structures ont été endommagées, a rapporté la CBC, citant la municipalité régionale d'Halifax.

Mardi, les autorités canadiennes chargées des situations d'urgence ont également émis un ordre d'évacuation obligatoire pour certaines parties de Bedford, en Nouvelle-Écosse, après que les autorités ont constaté un nouvel incendie de forêt et la possibilité d'une fuite d'ammoniac dans la région, a rapporté CBC News.

Un léger brouillard de fumée a recouvert la région mercredi, où les familles se sont entassées dans leurs véhicules, provoquant des embouteillages dans les quartiers résidentiels normalement calmes de West Bedford.

Les feux de forêt ont également entraîné l'évacuation d'environ 400 maisons dans la province du Nouveau-Brunswick au cours du week-end, selon les autorités.

Au début du mois, la province occidentale de l'Alberta a déclaré l'état d'urgence après que des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en raison de feux de forêt sans précédent.

L'incendie de Halifax devrait entraîner une mauvaise qualité de l'air à des centaines de kilomètres au sud, dans certaines parties de la côte est et du Midwest des États-Unis, à mesure que la fumée dérive à travers les régions.

Le National Weather Service (NWS) a déclaré que des alertes à la qualité de l'air étaient en vigueur pour les parties est et ouest du Michigan, le nord de l'Ohio et certaines parties de la Pennsylvanie, du New Jersey et de New York, où une forte concentration de polluants était prévue.

"Les groupes sensibles devraient réduire au minimum les activités extérieures intenses", a indiqué le NWS de Philadelphie dans un message publié sur Facebook, accompagné d'une photo d'un soleil orange voilé.