Les raffineurs américains vont demander à la Maison Blanche de ne pas interdire les exportations de carburant -sources

La Maison Blanche a convoqué une réunion d'urgence avec les principaux raffineurs américains pour discuter des moyens de faire baisser les prix record de l'essence qui ont fait grimper l'inflation à des niveaux jamais atteints depuis 40 ans. Cette réunion fait suite à des semaines d'affrontements entre le président américain Joe Biden et les compagnies pétrolières pour savoir qui est responsable de la flambée des prix, qui affecte les consommateurs du monde entier. [L1N2Y2111]

Dans les semaines précédant la réunion, les responsables de la Maison Blanche ont signalé aux raffineurs qu'ils envisageaient une interdiction partielle ou totale des exportations de carburant pour aider à faire baisser le prix national de l'essence et du diesel. [L1N2Y9018]

Les États-Unis sont le plus grand exportateur mondial de produits raffinés, expédiant dernièrement un nombre presque record de 6 millions de barils par jour de produits comprenant de l'essence et du diesel, selon les données fédérales. Restreindre les exportations pourrait temporairement inonder le marché américain, faisant baisser les prix, mais les raffineurs pourraient répondre en réduisant la production.

Les responsables du raffinage se préparent également à faire valoir qu'une interdiction d'exportation susciterait la colère des alliés et entraînerait des réductions de la production de raffinage, les entreprises perdant l'accès aux marchés mondiaux qui sont devenus cruciaux pour leurs revenus.

"Non seulement les limitations ou les interdictions pures et simples de produits pétroliers auront l'effet exactement inverse de celui escompté - augmentant les prix des carburants au lieu de les baisser et mettant en danger des capacités de raffinage supplémentaires - mais cela nuirait à nos alliés en Amérique latine et en Europe", a déclaré un porte-parole des American Fuel and Petrochemical Manufacturers.

Le Mexique, le Canada et le Japon figurent parmi les principaux acheteurs de produits raffinés américains, et l'Europe a augmenté ses achats ces dernières semaines pour compenser la perte de l'approvisionnement russe suite à la décision de Moscou d'envahir l'Ukraine en février.

Les raffineurs suggéreront également leurs options préférées à court terme pour faire baisser les prix du gaz, telles que la renonciation aux spécifications des carburants pour l'été destinées à réduire le smog, l'assouplissement des règles d'expédition nécessitant une main-d'œuvre syndicale et l'approbation d'une nouvelle technologie de carburant renouvelable, selon les sources.

M. Biden appelle déjà le Congrès, mercredi, à adopter une suspension de trois mois des taxes fédérales sur l'essence et le diesel.

La Maison Blanche n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

En 2015, les États-Unis ont levé une interdiction de 40 ans sur les exportations de pétrole brut qui avait été mise en place pour que le pays soit moins dépendant du Moyen-Orient. Au cours des deux dernières années, le pays est devenu un exportateur net de pétrole brut et de produits raffinés, ce qui en fait l'un des acteurs les plus importants des marchés énergétiques mondiaux.

"Si les raffineurs ne sont pas autorisés à exporter, ils vont simplement ralentir leur production et réduire le taux d'utilisation des raffineries", selon Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho.

Selon M. Yawger, les produits excédentaires seraient probablement envoyés dans les stocks, qui sont à leur plus bas niveau depuis plusieurs années.

"Les raffineurs y perdraient de l'argent et les raffineurs ne sont pas une œuvre de charité", a-t-il ajouté.