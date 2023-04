Selon des sources industrielles et des analystes, plusieurs raffineurs asiatiques devraient maximiser leur production d'essence à partir du mois de mai et réduire leur production de gasoil, afin de profiter des bénéfices plus élevés réalisés sur le carburant avant la saison de conduite estivale.

Ces ajustements interviennent après que les marges pour le gasoil et le jet fuel se sont effondrées en raison de l'augmentation de l'offre, la Chine ayant stimulé ses exportations, tandis que la fenêtre d'arbitrage vers l'Europe a été fermée depuis le début de 2023 en raison de l'abondance de l'offre sur le continent. Dans le même temps, les bénéfices de l'essence ont rebondi, les négociants constituant des stocks en prévision d'une augmentation saisonnière de la demande de transport d'avril à septembre.

En ajustant la production, le marché excédentaire du gasoil en Asie pourrait se resserrer à nouveau et soutenir les prix.

(Graphique : Marges de raffinage de l'essence et du gasoil en Asie - https://www.reuters.com/graphics/ASIA-OIL/REFINERIES/xmpjkjjybvr/chart.png)

(Graphique : Primes spot pour le gasoil et le jet fuel en Asie - https://www.reuters.com/graphics/ASIA-OIL/REFINERIES/gkplwjaywvb/chart.png)

Chez Formosa Petrochemical Corp. de Taiwan, l'un des plus grands exportateurs de produits pétroliers d'Asie, la société prévoit de réduire la production de gasoil de certaines unités, telles que l'unité de cokéfaction retardée, et d'augmenter la production d'essence de son craqueur catalytique à base de résidus (RFCC), a déclaré KY Lin, porte-parole, à Reuters.

"Nos volumes de production de gasoil seront en baisse d'environ 5 %, avec un rendement de production d'essence en hausse de 2 à 3 % pour le mois de mai par rapport au plan de production initial", a déclaré M. Lin.

Les raffineurs qui ont la possibilité de changer de fournisseur ont lentement procédé à des ajustements au cours des dernières semaines, a déclaré une personne travaillant pour une raffinerie d'Asie du Sud-Est, qui a refusé d'être nommée en raison de la politique de l'entreprise.

Si les fissures continuent de converger, il est possible qu'un changement de production ait lieu, a déclaré une source d'une raffinerie indienne.

Les marges des raffineries complexes de Singapour, l'indicateur des marges de raffinage en Asie, ont diminué de plus de moitié, passant de 7,56 dollars en moyenne en mars à 3,17 dollars le baril, soit le niveau le plus bas depuis octobre 2022.

(Graphique : Les marges de raffinage complexes de Singapour - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/dwpkdjlbxvm/singapore%20complex%20refinery%20margins%20per%20barrel.PNG)

La capacité des raffineurs asiatiques à modifier les rendements de production entre les distillats légers - essence et naphta - et les distillats moyens - gasoil et jet fuel - est limitée pour des raisons de matières premières et de catalyseurs, estimée entre 3 % et 5 % en moyenne, selon des sources industrielles.

Néanmoins, les raffineurs s'attendent à une forte demande de la part des États-Unis, premier consommateur d'essence au monde, qui manquent d'essence et de produits de base, selon les négociants.

Même si les raffineries américaines ont augmenté leur production après les travaux de maintenance du premier trimestre, les importations restent nécessaires, a déclaré un courtier en produits de base basé à Singapour.

PLUS DE NAPHTA ET DE PRODUITS PÉTROCHIMIQUES

L'augmentation de la production d'essence s'accompagne généralement d'une augmentation de la production de naphta, qui peut être utilisé comme mélange pour l'essence ou pour la production d'éthylène et de propylène, utilisés pour les plastiques.

"Les raffineurs qui envisagent d'augmenter leur production de FCC doivent évaluer l'augmentation globale des marges, car une production plus importante produira plus de propylène, en plus de l'essence", a déclaré Serena Huang, responsable de l'analyse pour l'Asie-Pacifique chez Vortexa, une société d'analyse de données, ajoutant que les marges pour le propylène, une matière première pour les plastiques, sont actuellement faibles.

(Graphique : Volumes de production des raffineries d'Asie du Nord-Est - https://www.reuters.com/graphics/ASIA-OIL/REFINERIES/zgpobjzgzvd/chart.png)

Les raffineurs du nord-est, la Chine en tête, ont augmenté leur production de gasoil depuis septembre pour dépasser les 5 millions de bpj après que les marges pour le produit à 10 ppm aient grimpé à un niveau record de 71,69 dollars le baril, selon les données de Refinitiv.

La production d'essence, quant à elle, est remontée à plus de 4 millions de bpj en janvier, selon les données.