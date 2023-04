Les fabricants américains de carburants devraient afficher dans les prochains jours des bénéfices en hausse pour le premier trimestre, grâce à des exportations de carburants et des marges élevées, même si la demande intérieure de diesel s'est effondrée au cours de la période.

Les raffineurs ont bénéficié d'une vague de prix et de demandes favorables, les fermetures liées à la pandémie ayant augmenté les marges. L'alternance de périodes de hausse de la demande de produits a également joué un rôle, le carburéacteur s'étant récemment envolé alors que le diesel chutait.

"Les raffineurs américains s'attendent à un nouveau trimestre très solide et leurs bilans sont en pleine forme, mais au deuxième trimestre, les choses commencent vraiment à se dégrader", a déclaré Matthew Blair, analyste en raffinage chez Tudor Pickering Holt and Co.

Valero Energy, le deuxième raffineur américain en termes de capacité, commence à publier ses résultats mercredi avec un bénéfice par action qui devrait plus que tripler pour atteindre 7,23 dollars, selon l'estimation moyenne de 17 analystes compilée par Refinitiv, contre 2,31 dollars par action il y a un an.

Le premier raffineur américain en volume, Marathon Petroleum, devrait afficher un bénéfice par action de 5,71 dollars, contre 1,49 dollar il y a un an, tandis que Phillips 66 pourrait réaliser un bénéfice par action de 3,60 dollars, contre 1,32 dollar il y a un an, selon Refinitiv. Les deux entreprises devraient présenter leurs résultats au début du mois de mai.

Exxon Mobil a signalé ce mois-ci que ses bénéfices de raffinage pourraient atteindre 3,55 milliards de dollars pour la période, contre 332 millions de dollars il y a un an, et qu'ils ont été affectés par des coûts de maintenance élevés.

Les prévisions d'un deuxième trimestre plus faible reflètent la baisse des exportations et les augmentations de capacité en Asie, au Moyen-Orient et sur la côte américaine du Golfe du Mexique, selon les analystes.

La marge de craquage des raffineries américaines, une approximation des bénéfices de la transformation d'un baril de pétrole en carburants, oscille autour de 30 dollars le baril, soit 10 dollars de moins qu'il y a un an, selon les données de Refinitiv.

La moyenne sur quatre semaines de l'offre de produits distillés aux États-Unis, un indicateur de la demande, est restée inférieure à la moyenne sur cinq ans pendant la majeure partie du premier trimestre, selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

"Les inquiétudes concernant la demande à long terme continuent de peser sur les raffineurs", ont écrit les analystes de la banque Jefferies dans une note de recherche, soulignant que la baisse prévue de l'activité industrielle dans les pays membres de l'OCDE n'est que partiellement compensée par la Chine.