Les importations asiatiques de pétrole brut provenant du nouvel oléoduc canadien Trans Mountain augmenteront en septembre, les principaux raffineurs du Japon et de la Corée du Sud ainsi qu'une raffinerie de Brunei ayant acheté leurs premières cargaisons aux côtés de la Chine, selon plusieurs sources commerciales.

Ces achats interviennent après le début des exportations de l'oléoduc TMX élargi en mai, qui triplera le flux de brut de l'Alberta, province enclavée, vers la côte pacifique du Canada, pour atteindre 890 000 barils par jour (bpj). Propriété du gouvernement canadien, l'oléoduc permet aux producteurs canadiens d'accéder plus facilement aux marchés de la côte ouest des États-Unis et de l'Asie, tout en offrant aux raffineurs asiatiques la possibilité de diversifier leurs importations.

Chevron partagera une cargaison de brut de Cold Lake entre GS Caltex, sa coentreprise de raffinage sud-coréenne, et ENEOS, le principal raffineur japonais, selon les négociants. ENEOS a acheté 250 000 barils tandis que GS Caltex prend les 300 000 barils restants, ont-ils ajouté.

Le principal raffineur sud-coréen SK Energy, une unité de SK Innovation, a acheté une cargaison à Unipec, tandis que Hengyi Petrochemical, un opérateur de raffinerie au Brunei, a également acheté une cargaison à PetroChina, ont indiqué les négociants.

Les cargaisons, de 550 000 barils chacune, qui doivent être livrées en septembre, ont été vendues avec des rabais de 5 à 6 dollars par rapport à l'ICE Brent, ont-ils ajouté.

Par ailleurs, le raffineur privé chinois Rongsheng Petrochemical a également acheté deux autres cargaisons de TMX à ConocoPhillips et Vitol après avoir acheté deux cargaisons par appel d'offres, ont indiqué les traders.

Les quatre cargaisons de brut Canadian Access Western Blend (AWB) de Rongsheng seront livrées à Zhoushan, dans l'est de la Chine, en septembre, ont-ils ajouté.

Ces sociétés ne commentent généralement pas les accords commerciaux.

Cold Lake et AWB sont des bruts lourds et corrosifs dont la densité API est comprise entre 21 et 22 degrés et qui contiennent entre 3,5 et 4 % de soufre.

La plupart des raffineurs d'Asie du Nord préfèrent le Cold Lake car l'AWB est plus acide, ce qui pourrait entraîner la corrosion des installations, selon les négociants.

"Le brut TMX du Canada suscite l'intérêt des acheteurs asiatiques qui souhaitent s'assurer des approvisionnements bon marché en qualités lourdes, mais qui n'ont pas accès au brut vénézuélien sanctionné par les États-Unis", a déclaré Muyu Xu, analyste principal du pétrole brut au sein de la société d'analyse Kpler.

"Il faudra encore un peu de temps aux raffineurs pour expérimenter et tester le brut TMX, car les premières cargaisons viennent juste d'arriver.

Les exportations de brut TMX, qui devraient atteindre 350 000 à 400 000 bpj, seront principalement en concurrence avec les qualités lourdes en provenance d'Amérique latine et du Moyen-Orient, a déclaré Muyu Xu.

Cold Lake est environ 10 dollars le baril moins cher que Basra Heavy d'Irak pour les livraisons à la Chine, a-t-elle ajouté.

Les exportations de brut de TMX en juin se sont élevées à 343 000 bpj, dont 187 000 bpj vers la Chine, 60 000 bpj vers l'Inde et le reste vers les raffineries de la côte ouest des États-Unis, selon les données de Kpler.

Les cargaisons à destination de la Chine devraient être déchargées dans le courant du mois dans les raffineries de PetroChina à Qinzhou et Jieyang, ainsi qu'à l'usine de Sinopec à Maoming, dans le sud de la Chine.

L'Inde doit encore acheter davantage de brut canadien en raison de l'abondance de l'offre russe, selon les négociants, après que Reliance Industries a acheté sa première cargaison de TMX à Shell pour livraison en juillet.

Certains négociants surveillent également l'impact de la saison des feux de forêt sur la production pétrolière canadienne. (Reportage de Florence Tan ; reportages complémentaires de Jekaterina Golubkova à Tokyo, Joyce Lee à Séoul et Nidhi Verma à New Delhi ; rédaction de Jacqueline Wong)