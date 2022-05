Les raffineurs mondiaux faiblissent dans leurs efforts pour répondre à la demande

Les raffineurs du monde entier ont du mal à répondre à la demande mondiale de diesel et d'essence, ce qui exacerbe les prix élevés et aggrave les pénuries, des grands consommateurs comme les États-Unis et le Brésil aux plus petits pays comme l'Ukraine et le Sri Lanka ravagés par la guerre. La demande mondiale de carburant a rebondi pour atteindre les niveaux d'avant la pandémie, mais la combinaison des fermetures dues à la pandémie, des sanctions contre la Russie et des quotas d'exportation en Chine met à rude épreuve la capacité des raffineurs à satisfaire la demande. La Chine et la Russie sont deux des trois plus grands pays de raffinage, après les États-Unis. Tous trois sont en dessous des niveaux de traitement maximum, ce qui mine les efforts des gouvernements mondiaux pour faire baisser les prix en libérant le pétrole brut des réserves. Il y a deux ans, les marges pour la fabrication de carburant étaient en chute libre en raison de la pandémie, ce qui a entraîné de multiples fermetures. Aujourd'hui, la situation s'est inversée, et la souche pourrait persister pendant les deux prochaines années, maintenant les prix élevés. "Lorsque la pandémie de coronavirus s'est produite, on ne s'attendait pas à ce que la demande mondiale de pétrole baisse avant longtemps, et pourtant tant de capacités de raffinage ont été réduites de façon permanente", a déclaré Ravi Ramdas, directeur général du cabinet de conseil en énergie Peninsula Energy. En 2021, la capacité de raffinage mondiale a diminué de 730 000 barils par jour, la première baisse en 30 ans, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le nombre de barils traités quotidiennement s'est effondré à 78 millions de bpj en avril, le plus bas depuis mai 2021, bien en dessous de la moyenne pré-pandémique de 82,1 millions de bpj. Les stocks de carburant ont diminué pendant sept trimestres consécutifs. Ainsi, alors que le prix du pétrole brut est en hausse de 51 % cette année, les contrats à terme sur le fioul domestique américain sont en hausse de 71 %, et les marges de raffinage de l'essence européenne ont récemment atteint un record à 40 $ le baril. STRUCTURELLEMENT A COURT Les États-Unis, selon l'analyste indépendant Paul Sankey, sont "structurellement à court" de capacité de raffinage pour la première fois depuis des décennies. La capacité américaine a diminué de près d'un million de barils par rapport à avant la pandémie, pour atteindre 17,9 millions de bpj en février, selon les dernières données fédérales disponibles. LyondellBasell a récemment déclaré qu'elle allait fermer son usine de Houston qui pouvait traiter plus de 280 000 bpj, en invoquant le coût élevé de la maintenance. Les raffineurs américains en activité tournent à plein régime pour répondre à la demande, notamment pour les exportations, qui ont bondi à plus de 6 millions de bpj, un record. L'utilisation des capacités dépasse actuellement 92 %, le plus haut niveau saisonnier depuis 2017. "Il est difficile de voir que l'utilisation des raffineries peut augmenter beaucoup", a déclaré Gary Simmons, directeur commercial de Valero. "Nous avons été à ce taux d'utilisation de 93 % ; en général, vous ne pouvez pas le maintenir pendant de longues périodes." L'interdiction américaine des importations russes a laissé les raffineurs du nord-est des États-Unis à court de matières premières nécessaires à la fabrication de carburant. Phillips 66 a fait fonctionner son craqueur catalytique de 150 000 bpj à sa raffinerie du New Jersey à des taux réduits parce qu'elle ne peut pas s'approvisionner en gasoil sous vide à faible teneur en soufre, selon deux sources familières avec la question. CAPACITÉ DE LA RUSSIE MISE HORS SERVICE, LA CHINE RESTRICTE SES EXPORTATIONS La Russie a mis hors service environ 30 % de sa capacité de raffinage en raison des sanctions, selon les estimations de Reuters. Les interruptions sont actuellement d'environ 1,5 million de bpj, et 1,3 million de bpj resteront probablement hors ligne jusqu'à la fin de 2022, selon les analystes de J.P. Morgan. La Chine, deuxième raffineur mondial, a ajouté plusieurs millions de barils de capacité au cours de la dernière décennie, mais ces derniers mois, elle a réduit sa production en raison des restrictions COVID-19 et plafonné ses exportations pour freiner l'activité de raffinage dans le cadre d'un effort de réduction des émissions de carbone. Le débit de la Chine a chuté à 13,1 millions de bpj en avril, selon l'AIE, contre 14,2 millions de bpj en 2021. D'autres pays n'ajoutent pas non plus à l'offre. Eneos Holdings , le plus grand raffineur du Japon, ne prévoit pas de rouvrir les raffineries récemment fermées, a déclaré un porte-parole à Reuters. Certains nouveaux projets dans le monde ont été frappés par des retards. Une raffinerie de 650 000 barils par jour à Lagos était censée ouvrir à la fin de 2022, mais elle est maintenant reportée à la fin de 2023. Une source ayant des connaissances directes a déclaré que la raffinerie n'a pas encore engagé de société pour effectuer les travaux de mise en service qui prendront plusieurs mois. Il y a eu quelques redémarrages. La major française TotalEnergies a entamé en avril le processus de redémarrage de la raffinerie de Donges, d'une capacité de 231 000 bpj, après sa fermeture en décembre 2020, tandis qu'un complexe de 300 000 bpj en Malaisie a redémarré au début du mois. CRISE DE L'APPROVISIONNEMENT Les utilisateurs de diesel ont été pressés, notamment dans l'agriculture. Les agriculteurs ukrainiens sont à court, car l'approvisionnement en provenance de Russie et de Biélorussie a été interrompu en raison de la guerre. Le Sri Lanka, qui est en pleine crise du carburant, a fermé sa seule raffinerie en 2021 parce qu'il ne disposait pas de réserves de devises suffisantes pour acheter du brut importé. Il cherche à rouvrir cette installation car les carburants sont encore plus chers. La société d'État brésilienne Petrobras a indiqué au gouvernement que les importateurs pourraient être incapables de se procurer du diesel américain pour les tracteurs et autres équipements agricoles destinés à la récolte dans l'un des plus grands producteurs agricoles du monde. Si les raffineries américaines sont endommagées pendant la saison des ouragans, ou si quelque chose d'autre contribue à l'étroitesse des marchés, nous pourrions avoir de vrais problèmes", a déclaré un cadre du secteur du raffinage brésilien. 