Les rayons vides et la hausse des prix mettent la patience des Tunisiens à rude épreuve

Par Tarek Amara et Jihed Abidellaoui

TUNIS (Reuters) - Les pénuries alimentaires s'aggravent en Tunisie avec des rayons vides dans les supermarchés et les boulangeries, ajoutant au mécontentement populaire face aux prix élevés et risquant de provoquer des troubles alors que le gouvernement tente de conjurer une crise des finances publiques.

Il y a des pénuries généralisées de sucre, d'huile de cuisson, de lait et de beurre, de café, de tabac et d'eau en bouteille, la situation semblant pire dans les régions pauvres éloignées de la capitale.

Mustafa Dahech, 82 ans, vendeur de thé dans la rue, a déclaré qu'il avait besoin de sucre pour préparer la boisson sucrée qu'il vend dans des gobelets en papier à partir d'une théière en métal, alors qu'il déambule dans les ruelles étroites d'un quartier pauvre de Tunis.

"Il n'y a pas de sucre. Je vous jure qu'il n'y en a pas", a-t-il déclaré, ce qui rend plus difficile pour lui d'augmenter ses revenus au-delà de sa pension d'État de 55 dollars par mois.

De petites manifestations ont déjà eu lieu et le chef du puissant syndicat principal, l'UGTT, a mis en garde à plusieurs reprises ces derniers mois contre une "révolution des affamés".

Les pénuries sont en partie dues à une compression et à une hausse des prix des produits de base à l'échelle mondiale en raison des perturbations liées à la pandémie de COVID et à la guerre en Ukraine.

DES FINANCES PRÉCAIRES

Cependant, la Tunisie pourrait être confrontée à des perturbations accrues car sa situation budgétaire précaire rend plus difficile l'achat de produits de base à des taux internationaux élevés et leur vente en interne au même taux subventionné qu'elle utilisait déjà.

Le gouvernement cherche à obtenir un renflouement du Fonds monétaire international (FMI) pour l'aider à financer son budget et le remboursement de sa dette, mais le soutien dépendra probablement de la réduction des subventions et de la masse salariale du secteur public, ainsi que de la restructuration des entreprises publiques.

Les pourparlers entre le gouvernement et l'UGTT pour convenir de ces réformes - une condition probable du soutien du FMI - sont toujours bloqués.

Sans un renflouement du FMI, la Tunisie devrait probablement emprunter en interne, limitant le crédit aux entreprises locales d'une manière qui, selon les diplomates, pourrait nuire davantage à l'économie, ou utiliser ses réserves de devises étrangères, nuisant au dinar et augmentant l'inflation.

Le gouvernement a imputé les pénuries à la crise mondiale des produits de base, aux thésauriseurs et aux spéculateurs locaux et a nié avoir des problèmes pour payer les importations.

L'UGTT a déclaré plus tôt cette année que le gouvernement avait du mal à payer les importations de blé. La Banque mondiale, l'Union européenne, le Japon et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont tous accordé à la Tunisie des prêts d'aide alimentaire cette année.

Les producteurs laitiers ont demandé l'aide de l'État pour faire face à l'inflation des aliments pour animaux et à d'autres coûts de fonctionnement, qu'ils ont rendus responsables des pénuries de lait et de beurre.

Un responsable de l'UGTT a déclaré que la pénurie de sucre a provoqué des pannes dans plusieurs usines alimentaires. La semaine dernière, les travailleurs d'une usine de boissons gazeuses ont protesté contre la menace qui pèse sur leurs emplois.

La pénurie de café, qui est rationné à un seul paquet par client dans certains magasins, a également entraîné la fermeture temporaire de certains cafés.

"Nous sommes un café. Nous n'avons rien d'autre que du café à proposer à nos clients", a déclaré Noureddine Ben Hsan, propriétaire du café Indépendance à Tunis, ajoutant que les pénuries de café, de lait et de sucre l'avaient obligé à fermer.