Les rebelles du M23 avancent sur une importante base militaire dans l'est du Congo

Après plusieurs jours de combats entre les rebelles et l'armée congolaise près de la frontière avec le Rwanda, les combattants du M23 ont attaqué la base dans la ville de Rumangabo, ont indiqué les sources.

Deux sources de sécurité, qui ont demandé à ne pas être nommées, ont déclaré que les rebelles avaient encerclé la base dans la soirée. Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ces informations de manière indépendante.

Le directeur du parc national des Virunga, Emmanuel de Merode, qui est basé à Rumangabo, a déclaré qu'il y avait eu des combats intenses mais qu'il n'avait pas plus de détails.

Le M23 a utilisé la base de Rumangabo comme quartier général lors d'une insurrection en 2012-2013. Sa capture marquerait le plus grand coup des rebelles depuis qu'ils ont été chassés au Rwanda et en Ouganda voisins par les forces congolaises et des Nations Unies fin 2013.

Au cours de ce conflit, le M23 a brièvement capturé la principale ville de l'est du Congo, Goma, qui compte plus d'un million d'habitants. Rumangabo se trouve à environ 35 km (22 miles) au nord de Goma.

Un porte-parole de l'armée n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Un porte-parole du M23 n'avait pas de commentaire immédiat.

Dans un communiqué publié plus tôt ce mercredi, l'armée congolaise a déclaré qu'une vingtaine d'obus et de bombes avaient explosé mardi et mercredi et que les forces congolaises combattaient les rebelles du M23 autour de Kibumba, à environ 20 km au nord-est de Goma.

"Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu appelle la population à rester calme et vigilante, et à ne pas céder à la panique", indique le communiqué.

Depuis leur défaite en 2013, les combattants du M23 sont périodiquement revenus des camps de démobilisation au Rwanda et en Ouganda pour organiser des attaques à l'intérieur du Congo.

Les enquêteurs de l'ONU ont par le passé accusé le Rwanda et l'Ouganda de soutenir le M23. Les deux pays ont nié soutenir le groupe.

Les combats qui se déroulent depuis dimanche ont forcé environ 26 000 personnes à fuir leurs maisons, dont certaines en Ouganda, a déclaré l'agence humanitaire des Nations Unies.