Les rebelles du M23 prêts à se retirer des zones occupées dans l'est du Congo

La milice dirigée par les Tutsis a mené plusieurs offensives dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) cette année, gagnant du terrain dans le vaste pays riche en minerais malgré le repli des forces congolaises.

Chaque partie a accusé l'autre d'être à l'origine des attaques. Lundi, le Congo a accusé le M23 d'avoir massacré 272 civils la semaine dernière, ce qu'il a nié.

Les combats ont déraciné des milliers de civils et suscité des tensions diplomatiques avec le Rwanda voisin, que le Congo et les experts des Nations Unies accusent de soutenir le M23. Le Rwanda dément ces accusations.

L'insurrection du M23 découle des longues retombées du génocide de 1994 au Rwanda. Le groupe s'est formé en 2012 en prétendant défendre les intérêts des Tutsis congolais, l'ethnie visée par le génocide et à laquelle appartient le président rwandais Paul Kagame, contre les milices hutues.

Les rebelles ont fait leur premier grand retour en mars de cette année depuis qu'ils ont été repoussés en 2013.

Le Congo et le Rwanda ont tous deux participé à des pourparlers sous la médiation d'autres dirigeants africains pour tenter de résoudre ce conflit renaissant. Des cessez-le-feu ont été convenus et une force régionale a été annoncée en avril pour combattre les milices, mais le conflit se poursuit.

Le M23 avait précédemment déclaré qu'il ne pouvait pas coopérer avec les mesures convenues lors de pourparlers dont il était exclu.

Mais dans une déclaration mardi, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a déclaré que les rebelles étaient "prêts à commencer le désengagement et à se retirer" du territoire occupé, même s'ils ne faisaient pas partie d'un sommet au cours duquel cette recommandation a été faite.

Le groupe a demandé une réunion avec la force régionale pour discuter des modalités et a renouvelé sa demande de rencontre avec le médiateur et le facilitateur, l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, qui a facilité les pourparlers avec d'autres dirigeants de groupes armés et de la société civile à Nairobi cette semaine.

Il a également confirmé son engagement envers un cessez-le-feu précédemment convenu.

"Le M23 réitère sa disponibilité au dialogue direct avec le gouvernement de la RDC afin de trouver une solution durable aux causes profondes du conflit", a déclaré Kanyuka.

Les autorités congolaises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Lundi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré avoir eu une "conversation productive" avec le président rwandais Paul Kagame, au cours de laquelle il a exhorté le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à demander son retrait.