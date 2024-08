Un groupe séparatiste de Papouasie, région la plus orientale de l'Indonésie, a accepté de libérer le pilote néo-zélandais Phillip Mehrtens, détenu depuis plus d'un an après son enlèvement, selon un message audio diffusé samedi par un porte-parole.

Une faction armée de l'Armée de libération nationale de Papouasie occidentale (TPNPB), dirigée par Egianus Kogoya, a enlevé M. Mehrtens le 7 février 2023 après l'atterrissage d'un petit avion commercial dans la région montagneuse et isolée de Nduga.

Kogoya a accepté de libérer Mehrtens et prépare un plan pour y parvenir, a déclaré le porte-parole, Sebby Sambom, ajoutant que cela pourrait prendre jusqu'à deux mois.

"Le commandant Egianus a dit humblement, pour le bien de l'humanité, que nous allions libérer le pilote", a-t-il dit, sans donner de raison pour le délai.

L'armée indonésienne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'Indonésie a précédemment déclaré qu'elle avait donné la priorité aux pourparlers avec les chefs religieux et communautaires pour libérer le pilote, car une opération militaire dans la région montagneuse et accidentée présentait des dangers.

En février, la Nouvelle-Zélande a demandé la libération immédiate de M. Mehrtens, un an après son enlèvement.

Le groupe a diffusé à plusieurs reprises des vidéos du pilote, demandant aux Nations unies de servir de médiateur dans les pourparlers sur l'indépendance de la Papouasie. L'une d'entre elles le montre tenant le drapeau Morning Star, interdit, et entouré de combattants papous.

La bataille pour l'indépendance fait rage dans la moitié occidentale de la Papouasie, riche en ressources naturelles, où les attaques des combattants indépendantistes sont devenues plus meurtrières et plus fréquentes à mesure qu'ils se procuraient des armes plus sophistiquées.