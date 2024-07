Les rebelles touaregs du nord du Mali ont déclaré avoir tué et blessé des dizaines de soldats et de mercenaires Wagner au cours de deux jours de combats près de la frontière algérienne, après que l'armée a déclaré avoir perdu deux soldats mais tué une vingtaine de rebelles.

Le mouvement rebelle, le Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), a déclaré dans un communiqué avoir saisi des véhicules blindés, des camions et des camions-citernes lors des combats qui se sont déroulés jeudi et vendredi dans la ville frontalière de Tinzaouaten.

Elle a également endommagé un hélicoptère qui s'est écrasé dans la ville de Kidal, à des centaines de kilomètres de là, a déclaré le groupe rebelle samedi.

L'armée malienne a déclaré dans des communiqués que deux soldats avaient été tués et dix autres blessés. Un de ses hélicoptères s'est écrasé à Kidal vendredi lors d'une mission de routine, mais personne n'a été tué, a indiqué l'armée malienne.

Les Touaregs sont un groupe ethnique qui habite la région du Sahara, y compris certaines parties du nord du Mali. Nombre d'entre eux se sentent marginalisés par le gouvernement malien.

Le groupe séparatiste a lancé une insurrection contre le gouvernement de la junte malienne en 2012, mais la rébellion a ensuite été détournée par des groupes islamistes.

Il a signé un accord de paix avec Bamako en 2015, mais la CSP-PSD s'est retirée des pourparlers à la fin de l'année 2022.