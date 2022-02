Les recettes de Hilton font plus que doubler grâce aux vaccinations et aux voyages de vacances qui dopent l'occupation des hôtels.

Les opérateurs hôteliers du monde entier ont bénéficié d'une plus forte demande de voyages au cours du quatrième trimestre. En effet, un plus grand nombre de personnes se sont rendues dans les hôtels pendant la période des fêtes, ce qui a fait remonter les taux d'occupation à des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie.

Hilton a déclaré un RevPAR (revenu par chambre disponible) comparable de 84,14 $ pour le trimestre. Le taux d'occupation des hôtels de la société s'est élevé à 61,3 % au quatrième trimestre, contre 20,7 % un an plus tôt.

La société a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 147 millions de dollars, soit 52 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte nette de 224 millions de dollars, soit 81 cents par action, un an plus tôt.

Le pair Marriott International Inc a dépassé les estimations des analystes pour les résultats du quatrième trimestre mardi, avec des taux d'occupation dans sa région des États-Unis et du Canada qui ont bondi à 60 % contre 35,1 % un an plus tôt.

Hilton a déclaré un revenu trimestriel de 1,84 milliard de dollars, contre 890 millions de dollars un an plus tôt.