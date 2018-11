Les recettes du commerce de détail baissent nettement en septembre

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont marqué un net repli en septembre, après avoir avancé le mois précédent. Il s'agit de la baisse la plus marquée depuis décembre 2016, souligne vendredi l'Office fédéral de la Statistique (OFS) dans son compte rendu mensuel.

Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du secteur ont reculé de 2,7% en termes réels, c'est-à dire en tenant compte du renchérissement, en septembre 2018 par rapport à septembre 2017. En termes nominaux, cette baisse s'inscrit à 2,3% précise le communiqué.

Les recettes de l'ensemble du commerce de détail ont, en tenant compte des variations saisonnières, diminué de 1,6% par rapport au mois précédent.

Selon les catégories, les ventes dégagées des denrées alimentaires, boissons et tabac ont diminué de 1,1% sur un an en termes nominaux (-2,4% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire ont reculé de 4,2% en termes nominaux (-3,9% en termes réels).

lk/buc