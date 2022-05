Les recettes du commerce de détail ont reculé en avril

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail se sont abaissés de 5,1% en avril sur un an, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En termes réels ajustés des effets calendaires, le commerce de détail a enregistré une diminution de 1,2% par rapport au mois précédent selon les résultats provisoires diffusés dans un communiqué de l'OFS.

Stations-service mises à part, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont reculé de 6,5% en termes nominaux en avril 2022 par rapport à avril 2021 (-7,1% en termes réels). Ceux du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont diminué de 10,0% en termes nominaux (-9,9% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire ont reculé de 3,8% en termes nominaux (-5,1% en termes réels).

ib/lk