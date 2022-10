Les recettes du commerce de détail progressent en septembre

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé de 5,7% en septembre en comparaison annuelle, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Corrigé de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés et en tenant compte du renchérissement, les recettes du commerce de détail ont avancé de 3,2% sur un an au cours du mois dernier.

Par rapport au mois précédent, le commerce de détail a pris 0,9%, une fois corrigé des variations saisonnières.

Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail, les stations-service mises à part, ont avancé de 5,1% sur un an en termes nominaux et 2,9% en termes réels.

Concernant le commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac, les recettes se sont améliorées de 2,8% au niveau nominal et ont stagné (0,0%) en tenant compte du renchérissement. Les secteurs non alimentaires se sont vu haussés de 6,8% en termes nominaux et 5,0% en termes réels.

Corrigé des variations saisonnières, le chiffre d'affaires du commerce de détail, les stations-services mises à part, a crû de 1,0% en termes nominaux et 0,9% en termes réels, par rapport au mois d'août.

Enfin, les recettes du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté d'à peine 0,1% en termes nominaux sur un mois et se sont immobilisées en termes réels (0,0%) et ceux du secteur non alimentaire 1,4% en termes nominaux et 1,3% en termes réels.

