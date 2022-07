Les recettes égyptiennes du canal de Suez atteignent un record de 7 milliards de dollars

Un communiqué de l'autorité a attribué cette hausse à une augmentation du nombre de navires et des cargaisons, le total des cargaisons atteignant un niveau record de 1,32 million de tonnes, soit une hausse de 10,9 % par rapport à 2020/21.

Le nombre de navires transitant par le canal a augmenté de 15,7 % pour atteindre 22 032.

Le canal est la route maritime la plus rapide entre l'Europe et l'Asie et l'une des principales sources de devises étrangères du gouvernement égyptien.

Une expansion du canal en 2015 a entraîné une hausse limitée des recettes et une nouvelle expansion doit être achevée en 2023.

La deuxième expansion a été annoncée après que le cargo Ever Given ait été immobilisé dans le canal pendant six jours en mars de l'année dernière, perturbant le commerce mondial.