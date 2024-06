Les recettes fiscales fédérales et régionales allemandes ont augmenté de 2,6 % en mai par rapport à l'année précédente pour atteindre 61,2 milliards d'euros (65,77 milliards de dollars), grâce à un effet de base exceptionnel qui a augmenté les recettes au niveau fédéral, a déclaré le ministère des finances jeudi.

La croissance de l'impôt sur les salaires et du précompte mobilier forfaitaire sur les intérêts et les plus-values a contrasté avec la baisse des recettes de la taxe sur les ventes et de l'impôt sur les sociétés par rapport à l'année précédente.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, les recettes fiscales de la première économie européenne ont augmenté de 2,8 % pour atteindre 322,3 milliards d'euros, a indiqué le ministère dans son rapport mensuel.

Selon les estimations fiscales les plus récentes, les recettes fiscales globales de cette année ont augmenté de 4,1 %, pour atteindre près de 864 milliards d'euros.

Le gouvernement est en pleine discussion sur le budget 2025 avec les trois partis, dont les sociaux-démocrates (SPD) du chancelier Olaf Scholz, les Verts et les démocrates libres (FDP) du ministre des finances Christian Lindner, qui sont en désaccord sur de nombreux points.

En ce qui concerne l'économie au sens large, le rapport indique que, bien que certains indicateurs aient évolué de manière latérale en mai, les principaux indicateurs indiquent de plus en plus une reprise modérée pour le reste de l'année.

(1 dollar = 0,9305 euro)