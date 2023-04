Les recettes fiscales de la Chine ont augmenté en mars, inversant une baisse en janvier-février, alors que l'activité économique a rebondi suite à la fin des restrictions strictes du COVID, mais le ministère des finances a averti que la croissance des recettes ralentirait au second semestre de l'année.

Les recettes fiscales ont augmenté de 0,5 % au cours des trois premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que les dépenses fiscales ont augmenté de 6,8 % en glissement annuel.

En mars, les recettes fiscales ont augmenté de 5,5 % après avoir baissé de 1,2 % en janvier-février, selon les calculs de Reuters basés sur les données du ministère.

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu au premier trimestre de l'année, les consommateurs étant sortis de perturbations pandémiques paralysantes avec une hausse de 4,5 % du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, bien que les vents contraires liés au ralentissement mondial laissent présager un avenir cahoteux.

"Le rebond de l'économie chinoise apporte un soutien fondamental à la croissance des recettes fiscales, et la croissance des recettes fiscales ralentira au second semestre", ont déclaré des fonctionnaires du ministère des finances lors d'une conférence de presse.

Au second semestre, le ministère a déclaré qu'il approuverait les budgets en temps utile, accélérerait l'émission et l'utilisation d'obligations spéciales des gouvernements locaux et améliorerait le traitement préférentiel des impôts et des taxes.