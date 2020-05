Les recettes publicitaires poursuivent leur repli en 2019

Zurich (awp) - Les recettes publicitaires en Suisse ont continué de se contracter l'année dernière. La presse, qui s'octroie la plus importante partie, voit depuis plusieurs années ses revenus fondre alors que les médias électroniques sont de plus en plus plébiscités.

Les recettes publicitaires nettes totales ont baissé de 2,5% à 4,45 milliards de francs suisses en 2019. Il y a cinq ans, elles s'élevaient encore à 5,13 milliards, selon le relevé publié mercredi par la Fondation statistique suisse en publicité.

Avec 924 millions de francs suisses de revenus nets, la presse affiche le plus important chiffre d'affaires en la matière. Mais ce secteur, qui connaît un repli continu depuis 2014, a enregistré une baisse de 8,4% par rapport à 2018.

Le recul le plus important a été enregistré par la catégorie presse grand public, financière et économique, qui a subi une baisse de 13,8% des recettes publicitaires.

La télévision a également vu ses revenus tirés de la publicité se contracter de 8,1% à 704 millions de francs suisses, tandis que la radio a limité les dégâts (-0,3%) à 144 millions.

La publicité en ligne a par contre la cote auprès des annonceurs, avec une hausse de 3,6% à 518 millions de francs suisses.

Quant à la publicité extérieure, elle a enregistré une augmentation de 4,6% à 484 millions de francs suisses.

al/ol