Les recherches reprennent pour retrouver quatre personnes disparues au Népal après un accident aérien meurtrier

Les sauveteurs ont récupéré 68 corps sur les 72 personnes à bord de l'avion ATR 72 exploité par Yeti Airlines qui s'est écrasé dans la ville touristique de Pokhara quelques minutes avant son atterrissage dimanche par temps clair.

L'avion, qui effectuait un vol régulier entre Katmandou et Pokhara, porte d'entrée de la pittoresque chaîne de montagnes Annapurna, transportait 57 Népalais, cinq Indiens, quatre Russes, deux Sud-Coréens et une personne de chaque pays (Argentine, Irlande, Australie et France).

Ajay K.C., responsable de la police de Pokhara, a déclaré que l'opération de recherche et de sauvetage, qui s'était arrêtée dimanche en raison de l'obscurité, avait repris.

"Nous allons sortir les cinq corps de la gorge et rechercher les quatre autres qui sont toujours portés disparus", a-t-il déclaré à Reuters.

Les 63 autres corps ont été envoyés dans un hôpital, a-t-il ajouté.

Les sauveteurs recherchaient également les boîtes noires - un enregistreur de voix du cockpit et un enregistreur de données de vol - tout en cherchant des survivants, a déclaré Jagannath Niroula, un porte-parole de l'autorité de l'aviation civile du Népal.

Le Népal a déclaré un jour de deuil national lundi et a mis en place un panel pour enquêter sur la catastrophe et suggérer des mesures pour éviter de tels incidents à l'avenir.

Les autorités ont déclaré que les corps seront remis aux familles après identification et examen.

Près de 350 personnes sont mortes depuis 2000 dans des accidents d'avion ou d'hélicoptère au Népal - où se trouvent huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont l'Everest - et où des changements météorologiques soudains peuvent rendre les conditions dangereuses.