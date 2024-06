Les recherches se poursuivent vendredi pour retrouver Michael Mosley, animateur britannique et défenseur d'un mode de vie sain, disparu sur l'île grecque de Symi après avoir entrepris seul une randonnée côtière sous une chaleur torride.

Le célèbre médecin, connu pour ses régimes de jeûne, a été vu pour la dernière fois à 13h30 (1030 GMT) mercredi lorsqu'il est parti pour une courte promenade le long d'un sentier rocheux entre la plage d'Agios Nikolaos et le village de Pedi, ont indiqué des responsables de la police.

La police, les pompiers, les garde-côtes et des volontaires ont cherché Mosley sur terre et en mer, à l'aide d'un hélicoptère, de drones et d'un chien de sauvetage, alors que les températures atteignaient 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit).

Mosley n'avait pas son téléphone portable sur lui, ce qui a rendu sa recherche plus difficile.

"Jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve de ce qui a pu se passer, qu'il s'agisse d'un accident... ou d'autre chose", a déclaré un haut responsable de la police qui a refusé d'être nommé.

La police étudie les informations selon lesquelles il aurait parlé à des habitants à mi-chemin de sa marche.

Le maire de Symi, Lefteris Papakalodoukas, a déclaré qu'il y avait 10 minutes de marche entre la plage et Pedi. Il faut ensuite 40 minutes pour atteindre une route principale.

"C'est très étrange", a déclaré M. Papakalodoukas aux journalistes. "Vous ne pouvez pas disparaître, vous ne pouvez pas vous perdre.

Symi est une île rocheuse peu peuplée située dans la partie orientale de la mer Égée. Elle mesure environ 15 km de long et compte quelque 2 500 habitants.

Mosley, 67 ans, est bien connu en Grande-Bretagne pour des programmes tels que la série de la BBC Trust Me, I'm a Doctor. Il a également participé à l'émission The One Show de la BBC et à l'émission This Morning de la chaîne ITV.

Il a popularisé le régime 5:2, qui préconise le jeûne intermittent.

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de collègues et d'amis ont exprimé leur inquiétude pour M. Mosley, sa femme et sa famille.

L'histoire a fait la une du Daily Mail, journal dans lequel Mosley est chroniqueur.