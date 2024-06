Les cultures de maïs et de soja aux États-Unis sont en pleine forme au début de la saison de croissance et, bien qu'il reste encore beaucoup de temps pour que la chance tourne, la récolte de cette année est déjà en bonne compagnie.

Le ministère américain de l'agriculture a estimé lundi que 72 % du soja américain était en bonne ou en excellente santé, dans sa première évaluation de la saison. Ce chiffre correspond aux attentes du marché et est supérieur à la moyenne décennale des évaluations initiales du soja, qui est de 68 %.

Cela s'est produit une semaine après que les conditions initiales du maïs américain aient atteint 75 % de bonnes ou excellentes conditions (GE), ce qui est bien supérieur à la prévision du marché de 70 % et à la moyenne sur 10 ans de 71 %.

Seules deux autres années au cours des deux dernières décennies ont été marquées par une meilleure combinaison de l'état initial du maïs et du soja. En 2014, le maïs était à 76 % GE et le soja à 74 %, et 2018 a commencé avec un maïs à 79 % GE et un soja à 75 %.

Depuis 2005, les conditions initiales du maïs et du soja ont toutes deux été supérieures à la moyenne pendant sept ans. Les rendements finaux du maïs et du soja ont tous deux été supérieurs aux niveaux de référence de l'USDA dans toutes les années sauf une, 2022.

La récolte 2022 a été marquée par une grave sécheresse dans les plaines, le Nebraska, le Dakota du Sud et le Kansas ayant enregistré leurs pires rendements en maïs et en soja depuis 2012. Toutefois, la production a été respectable, les principaux producteurs de l'Iowa, de l'Illinois et des États voisins ayant obtenu de bons résultats.

La bonne santé des cultures de cette année ne garantit peut-être pas un rendement supérieur à la ligne de tendance de l'USDA, car cette marque est imbattable pour le maïs depuis 2018. Le rendement tendanciel de l'USDA pour le maïs a été particulièrement discutable au cours des deux dernières années, la tendance se situant plusieurs boisseaux au-dessus du record précédent.

La récolte de maïs américaine de 2023 a atteint le chiffre record de 177,3 boisseaux par acre (bpa), bien que ce chiffre soit inférieur de 2,3 % à la ligne de tendance de l'USDA, ce qui représente le déficit le plus important depuis 2020.

Le rendement du soja américain a été inférieur à la tendance au cours des deux dernières saisons, mais a dépassé la tendance au cours des deux saisons précédentes, et les rendements tendanciels du soja de l'USDA pour 2023 et 2024 (52 bpa) sont extrêmement proches du record de 2016 (51,9).

En dehors de la controverse sur la ligne de tendance, les notes de l'USDA sur l'état des cultures suggèrent que les deux cultures sont prêtes à réussir, à moins d'événements météorologiques extrêmes, y compris une chaleur prolongée, la sécheresse ou un derecho important comme celui observé en 2020.

La modélisation par régression linéaire est courante dans les prévisions de rendement car elle évalue directement dans quelle mesure une variable dépendante comme le rendement peut être expliquée par une ou plusieurs variables indépendantes - dans ce cas, les conditions.

En utilisant les conditions du maïs de la semaine 23 pour prédire l'écart du rendement final par rapport à la tendance, on obtient un carré R de 0,11, ce qui signifie que seulement 11 % de la variation du rendement peut être expliquée par les conditions de cette semaine.

Le carré R atteint 0,73 pour les semaines 29 et 30 (fin juillet), ce qui suggère que les conditions du maïs ont une corrélation maximale avec les écarts de rendement réels à la fin juillet, même si l'inclusion d'autres facteurs tels que les conditions météorologiques de juillet ou d'août améliorerait la fiabilité du modèle.

La même analyse pour les écarts de rendement du soja par rapport à la tendance donne un R-carré bien plus mauvais, qui reste inférieur à 0,5 jusqu'à la fin du mois d'août. Il n'est pas rare que de forts rendements de soja soient associés à des conditions de mi-saison proches de 60 % de GE. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.