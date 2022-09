Les recruteurs britanniques déclarent que les embauches sont lentes et que la croissance des salaires est la plus faible depuis plus d'un an.

La mesure de la Confédération du recrutement et de l'emploi (REC) concernant les embauches permanentes a légèrement augmenté par rapport au niveau le plus bas de 17 mois enregistré en juillet, tandis que les embauches temporaires ont augmenté au rythme le plus faible depuis février 2021. La croissance des postes vacants est tombée à son plus bas niveau depuis 18 mois.

"Bien que la ruée vers l'emploi post-pandémie soit en train de se calmer, il n'y a pas eu de réels signes de ralentissement de la demande des employeurs", a déclaré Neil Carberry, directeur général du REC.

"En fait, les rapports des membres du REC suggèrent que toute baisse de confiance sur le marché est principalement due au fait que les candidats jouent la carte de la sécurité, ce qui a pour effet de resserrer davantage le marché", a-t-il ajouté.

La combinaison de la pénurie de candidats et d'une inflation à deux chiffres a entraîné de fortes augmentations des salaires de départ pour le personnel permanent et temporaire.

Mais en août, la croissance des salaires pour les personnes commençant un rôle permanent était la plus faible depuis juin 2021.

La BoE surveille les signes de pression sur les prix sur le marché du travail alors qu'elle étudie dans quelle mesure elle doit encore augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre un taux d'inflation supérieur à 10 %.

Les résultats de l'enquête ont été publiés avant l'annonce attendue, jeudi, par la nouvelle première ministre britannique Liz Truss, d'un important programme de soutien à l'économie.

L'enquête a interrogé 400 cabinets de recrutement et de conseil en emploi entre le 12 et le 24 août.