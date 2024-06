La baisse des embauches permanentes par les employeurs britanniques a été la moins importante depuis plus d'un an en mai et le marché du recrutement semble prêt à se redresser, selon une enquête menée par le secteur lundi.

Dans un rapport qui sera étudié par la Banque d'Angleterre lorsqu'elle évaluera le moment où elle commencera à réduire les taux d'intérêt, la Confédération du recrutement et de l'emploi (Recruitment and Employment Confederation) a déclaré que les embauches permanentes ont connu leur plus faible baisse depuis 14 mois.

Les factures pour le personnel temporaire ont baissé le moins possible depuis janvier.

"Le marché de l'emploi semble être sur la voie du retour, avec de nettes améliorations par rapport au mois dernier sur la plupart des mesures clés", a déclaré Neil Carberry, directeur général de la REC.

L'enquête du REC a généralement brossé un tableau plus sombre du marché de l'emploi que les données officielles plus larges, qui ont montré une croissance annuelle des salaires de 6 % au premier trimestre 2024.

Les élections nationales britanniques du 4 juillet et la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt par la BoE plus tard dans l'année sont susceptibles d'éliminer l'hésitation des employeurs à embaucher, a déclaré M. Carberry.

"Ces chiffres suggèrent que la prudence commence à s'estomper", a-t-il déclaré.

REC a déclaré que les taux de rémunération du personnel permanent ont augmenté à un rythme qui n'était que légèrement inférieur à celui du mois d'avril, qui était le plus élevé depuis quatre mois. Les postes vacants ont diminué au rythme le plus lent depuis sept mois.

Dans un soulagement possible pour la BoE, la disponibilité du personnel a augmenté le plus depuis décembre 2020, stimulée par un mélange de licenciements, de chômage plus élevé et de réduction de la demande de personnel.

La BoE surveille de près le marché du travail afin d'évaluer quand la pression inflationniste sur l'économie aura suffisamment diminué pour qu'elle puisse réduire les coûts d'emprunt pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a plus de quatre ans (rédaction de William Schomberg ; édition de David Milliken).