Les recycleurs sénégalais voient plus que des déchets dans une décharge fumante

Des centaines de recycleurs informels se rassemblent chaque jour lorsque le soleil se lève sur les montagnes d'ordures de Mbeubeuss, la principale décharge de Dakar et l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest, pour gagner leur vie avec des déchets de fer, d'aluminium et de plastique.

Le commerce a continué à prospérer malgré l'interdiction en 2020 du plastique à usage unique et les efforts du gouvernement pour formaliser la collecte des déchets.

"Jamais de ma vie je n'aurais pensé venir travailler ici... mais j'aime ça", a déclaré Ndiaye, 32 ans, qui a fait plusieurs petits boulots depuis qu'il a abandonné le lycée.

Ndiaye fait partie d'une équipe de 120 personnes qui ramasse environ trois tonnes de plastique par jour. Il est découpé en petits morceaux, lavé et vendu à un intermédiaire pour 25 francs CFA (4 cents) le kilogramme.

Les entreprises achètent ce plastique pour un prix compris entre 50 et 75 francs CFA (8 et 13 cents) le kilogramme et le revendent ensuite à des producteurs de plastique à Dakar tels que SIMPA.

"Le matériau recyclé est plus abordable que le matériau vierge", a déclaré le directeur adjoint de SIMPA, Khalil Hawili, en précisant que les produits recyclés étaient des best-sellers.

À Mbeubeuss, les vaches fouillent nonchalamment entre les recycleurs, sans être dérangées par les fumées toxiques émanant des tas d'ordures en feu qui ont valu à cette section de la décharge le surnom de "Yémen" en référence aux images de la guerre.

La mère de Ndiaye, Binta Diouf, vendeuse de poisson séché, a déclaré qu'elle aurait préféré voir son fils finir l'école et quitter la décharge à côté de laquelle la famille a déménagé après que des inondations aient endommagé leur maison en 2001.

"Depuis que nous avons déménagé ici, nous avons remarqué plus de maladies respiratoires", a-t-elle déclaré à Reuters, se rappelant sa lutte initiale contre la fumée et les odeurs.

Mais en sept ans de travail à Mbeubeuss, Ndiaye est devenu un soutien de famille et a mis suffisamment d'argent de côté pour élever des moutons sur le toit de sa maison.

Il complète leur alimentation avec du carton provenant de la décharge, où les éleveurs de bétail trouvent également des restes de nourriture pour leurs animaux.

"Être à côté de la décharge est un avantage", a déclaré Ndiaye. "Les autres ne voient que des ordures... mais c'est bien plus que cela".

(1 $ = 606,5000 francs CFA)