Les réductions de coûts de FedEx permettent de limiter les pertes, mais les analystes estiment qu'il faut faire plus.

"La société a endigué l'hémorragie", a écrit Bruce Chan, analyste chez Stifel, après que FedEx ait fait état d'une baisse moins importante que prévu de ses bénéfices en garant des avions, en fermant des bureaux, en arrêtant les livraisons rurales le dimanche et en licenciant des travailleurs dans sa division fret.

"Il y a encore beaucoup de travail à faire", a déclaré Chan, qui a ajouté que des coupes trop profondes pourraient mettre en danger la croissance future.

Les actions de FedEx ont augmenté de 4,7 % pour atteindre 172 $ à la mi-journée mercredi, un niveau bien inférieur à leur sommet de 52 semaines de 266,79 $.

L'action est sous pression depuis septembre, lorsque la société basée à Memphis, Tennessee, a retiré ses prévisions - provoquant la plus grande baisse de prix en une journée de son histoire.

La société a réduit ses coûts et "a surpassé la détérioration des conditions du marché" au cours du deuxième trimestre fiscal qui s'est terminé le 30 novembre, a écrit l'analyste Ravi Shanker de Morgan Stanley dans une note au client.

Mais d'importants obstacles subsistent, en particulier lorsque la demande de commerce électronique revient aux normes pré-pandémiques, que la récession mondiale menace et que les clients s'irritent de la plus forte hausse de taux jamais enregistrée par la société l'année prochaine, selon les analystes.

La réinitialisation du commerce électronique représente à elle seule un défi de taille pour la société qui livre de grands détaillants comme le discounter Walmart et le vendeur d'articles pour animaux de compagnie Chewy, selon les analystes.

Et ce ne sont là que les risques externes, ont-ils ajouté.

FedEx a enregistré des performances inférieures à celles de son rival syndiqué United Parcel Service, qui tire un meilleur profit de sa structure opérationnelle plus légère et plus rationalisée. FedEx a présenté des plans visant à intégrer ses activités disparates, à relancer ses opérations européennes en difficulté depuis longtemps et à apaiser l'investisseur activiste D.E. Shaw.

Mardi, FedEx a publié une nouvelle prévision de bénéfices pour 2023, signalant qu'elle pourrait "trouver le plancher", a déclaré Bascome Majors, analyste de Susquehanna.

"Maintenant, tout est question d'exécution", a déclaré Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI.