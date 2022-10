Les réductions de l'offre de pétrole de l'OPEP+ pourraient faire basculer le monde dans la récession, selon l'AIE

"La détérioration incessante de l'économie et la hausse des prix provoquée par un plan de l'OPEP+ visant à réduire l'offre ralentissent la demande mondiale de pétrole", a déclaré l'agence basée à Paris, qui comprend les États-Unis et d'autres pays grands consommateurs.

"Avec les pressions inflationnistes incessantes et les hausses de taux d'intérêt qui font des ravages, la hausse des prix du pétrole pourrait s'avérer le point de basculement d'une économie mondiale déjà au bord de la récession", a-t-elle ajouté dans son rapport mensuel sur le pétrole.

L'avertissement sinistre de l'agence met en évidence un désaccord avec l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole et leader de facto de l'OPEP.

Les pertes réelles d'approvisionnement seront probablement d'environ 1 million de barils par jour et non les 2 millions de barils annoncés par le bloc OPEP+, qui réunit le club des producteurs et des alliés comme la Russie, a déclaré l'AIE.

Les contraintes de capacité qui pèsent sur la production des autres membres de l'OPEP signifient que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis assureront la majeure partie des réductions, selon l'AIE, tandis que les nouvelles sanctions du G7 et de l'Union européenne à l'encontre de la Russie pourraient encore resserrer l'offre mondiale.