La Chine dispose encore d'une marge de manœuvre pour abaisser les taux d'intérêt, mais sa capacité à ajuster sa politique monétaire se heurte à des contraintes internes et externes, a déclaré lundi le journal officiel Financial News, citant des experts du secteur.

L'article de première page du Financial News, qui est soutenu par la Banque populaire de Chine (PBOC), a été publié quelques heures avant que la banque centrale ne laisse son taux directeur inchangé lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance, selon un sondage réalisé par Reuters.

Les données publiées vendredi montrent que les nouveaux prêts bancaires en Chine ont rebondi beaucoup moins que prévu en mai et que certains indicateurs monétaires clés ont atteint des niveaux records, ce qui suggère que la deuxième économie mondiale a toujours du mal à retrouver ses marques, même si la banque centrale cherche à soutenir la confiance.

Objectivement, de nouvelles réductions des taux d'intérêt se heurtent à des "doubles contraintes" internes et externes", a déclaré le journal.

"En interne, les marges d'intérêt nettes des banques commerciales continuent de se réduire. Sur le plan externe, le taux de change du yuan est également un facteur qui doit être pris en compte."

Le Financial News, citant des experts du marché, a ajouté que la croissance des prêts était affectée par des facteurs incluant un effet de base élevé et quelques facteurs de perturbation à court terme, mais que le rythme était devenu plus équilibré.

"Le rythme des récentes émissions d'obligations d'entreprises et d'État s'est accéléré pour fournir un soutien stable à la croissance du financement social", a déclaré le journal.

"Cela reflète le fait que les politiques fiscales sont mises en œuvre à un rythme plus rapide et que la structure du financement social est constamment optimisée.

En mai, le ministère chinois des finances a commencé à vendre 1 000 milliards de yuans (137,82 milliards de dollars) d'obligations spéciales du Trésor à long terme, attendues depuis longtemps, afin de lever des fonds qu'il utilisera pour stimuler les secteurs clés de l'économie en perte de vitesse. (1 $ = 7,2557 yuans chinois)