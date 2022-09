Les règles implacables du COVID jettent des nuages sur les écoles de Hong Kong

De nouveaux retards dans la vie scolaire normale risquent d'exacerber les problèmes de santé mentale des jeunes et de donner à davantage de personnes des raisons de quitter la ville, ce qui compromettrait davantage son statut de centre financier asiatique, préviennent les éducateurs et les chefs d'entreprise.

"Il y a tellement d'incertitude quant à savoir si les cours vont être annulés, si les enfants peuvent aller à l'école ? L'incertitude concernant l'école contribue sans aucun doute à faire fuir les gens et il est difficile d'attirer des gens à Hong Kong", a déclaré Robert Quinlivan, directeur de la chambre de commerce australienne de la ville.

Quelque 30 000 étudiants ont quitté les écoles de Hong Kong au cours de la dernière année scolaire et plus de 5 000 enseignants ont démissionné, selon les données du gouvernement.

Nombre d'entre eux font partie d'un exode déclenché par les efforts de Pékin pour exercer un plus grand contrôle sur la ville et qui a été encore alimenté par les restrictions du COVID. Environ 113 000 résidents ont quitté l'ancienne colonie britannique au cours du premier semestre 2022. Cela inclut les ex-pats et les familles locales, dont beaucoup ont profité des programmes de visas proposés par la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie.

Dans le but de stimuler les taux de vaccination de la ville, les autorités ont stipulé ce mois-ci qu'après le 1er novembre, les écoles secondaires ne pourront dispenser des cours en présentiel toute la journée que si 90 % des élèves ont reçu trois vaccins COVID.

Atteindre cet objectif avant cette date sera très difficile pour de nombreuses écoles, ont déclaré des enseignants à Reuters, refusant d'être identifiés car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

L'impact le plus immédiat concernera les écoles internationales - qui ont récemment repris les cours en présentiel toute la journée, après avoir atteint un niveau de 90% pour les élèves ayant reçu deux vaccins COVID. Les écoles locales et certaines écoles primaires internationales sont toujours limitées à des cours en personne d'une demi-journée et à des cours en ligne d'une demi-journée en raison de taux de vaccination plus faibles.

UN SENTIMENT DE MALHEUR

Les écoles proposant des programmes d'études à l'étranger ont traditionnellement été un grand pôle d'attraction pour les professionnels expatriés sur lesquels Hong Kong compte pour sa réputation de centre financier et commercial cosmopolite proche de la Chine.

Avec une population de 7,3 millions d'habitants, la ville compte plus de 70 écoles internationales. En comparaison, au Japon, Tokyo et Yokohama, avec une population combinée d'environ 18 millions d'habitants, en comptent une quarantaine.

Les étudiants de Hong Kong, qui ont effectué la majeure partie de leur apprentissage en ligne au cours des deux dernières années et demie, se sentent vaincus et il y a un "sentiment de malheur" dans les écoles, a déclaré Leo, 27 ans, un ancien professeur de lycée. Il a quitté son poste en juillet, lassé des restrictions imposées par l'adoption par la ville de la stratégie chinoise COVID-zéro qui vise à éradiquer toutes les épidémies.

"Les changements constants entre les cours en face à face et en ligne ont vraiment eu raison de leur volonté d'apprendre", a ajouté Leo, demandant que seul son prénom soit utilisé. Il travaille désormais à l'étranger en tant qu'agent de bord.

Bien qu'il y ait des variations d'une école à l'autre, d'autres règles sont imposées aux élèves, notamment l'obligation de mettre en quarantaine des classes entières de natation (où les masques ne sont pas portés) si un enfant est infecté et l'interdiction de manger dans les locaux de l'école pour les enfants ayant des cours en présentiel d'une demi-journée. Certains élèves ayant des cours d'une journée entière ne sont pas autorisés à apporter de la nourriture nécessitant des ustensiles, tandis que tous les enfants à partir de deux ans doivent porter un masque à l'extérieur de leur domicile.

Ces multiples restrictions vont à l'encontre des efforts mondiaux visant à "vivre avec le virus". Les écoliers de Hong Kong ont également dû faire face à des périodes de perturbations scolaires beaucoup plus longues que celles de la Chine continentale, qui a imposé des fermetures draconiennes mais a également connu de longues périodes sans COVID.

Les restrictions ont presque certainement un impact sur la santé mentale, selon les éducateurs et les experts médicaux.

Plus de la moitié des quelque 3 600 élèves du secondaire de Hong Kong présentaient des signes de dépression, selon une étude réalisée en novembre par la Fédération des groupes de jeunes de la ville.

Le Bureau de l'éducation de Hong Kong a déclaré que les mesures du COVID dans les écoles existent pour protéger la santé des élèves. Il a ajouté qu'il mettra à jour les règles lorsque cela sera nécessaire, sans donner plus de détails.

Mais les experts médicaux affirment que lorsque l'impact sur la santé mentale et le développement social normal est pris en compte, les politiques de la ville peuvent faire plus de mal que de bien.

"Se concentrer spécifiquement sur le petit nombre de décès d'enfants dus au COVID revient à ignorer le tableau d'ensemble. Le but de la santé publique devrait être de prendre des décisions qui font le plus grand bien à la santé de la population", a déclaré David Owens, médecin et fondateur de la chaîne de cliniques OT&P.