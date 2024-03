Le directeur général de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a défendu la volonté de l'organisme de surveillance de donner la priorité à la protection des clients de détail par le biais de ses règles relatives à l'obligation de consommation, et a déclaré que leur application pourrait réduire les prélèvements d'indemnisation imposés aux entreprises financières.

Dans des remarques préparées en vue d'un discours plus tard dans la journée de jeudi, Nikhil Rathi a déclaré que le régulateur serait "pragmatique" dans l'application de ces règles, s'attaquant aux violations qui posent le plus grand risque de préjudice, mais considérant "favorablement les entreprises qui ont fait des efforts raisonnables pour répondre aux préoccupations".

"Nous n'avons pas l'intention de faire trébucher les entreprises en nous attaquant aux infractions techniques", a-t-il déclaré, soulignant que le marché de l'épargne liquide et les produits d'assurance tels que le financement des primes et l'assurance dite de protection des actifs garantis étaient des domaines d'intérêt particulier.

M. Rathi a également déclaré que la FCA avait pour objectif de "clarifier plus rapidement que par le passé les mesures de réparation" l'ampleur du préjudice subi par les consommateurs en raison d'une éventuelle surfacturation dans le secteur du financement automobile.

"Plus les entreprises coopéreront rapidement et de manière exhaustive avec les demandes de données, plus vite nous pourrons conclure notre travail", a-t-il déclaré.

M. Rathi a également déclaré que ce n'était pas l'instinct du régulateur de chercher à réglementer immédiatement les progrès de l'intelligence artificielle (IA) dans les services financiers.