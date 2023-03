Les régulateurs américains ont envoyé lundi une autre liste de questions demandant des informations à Freeport LNG, alors qu'ils évaluent sa demande de redémarrage des opérations commerciales complètes de son installation d'exportation au Texas.

Le mois dernier, l'installation privée d'exportation de GNL, la deuxième plus importante aux États-Unis, a commencé à sortir d'un arrêt de huit mois causé par un incendie en juin 2022.

Freeport a demandé l'autorisation aux régulateurs à la fin du mois dernier de passer à une exploitation commerciale complète de la dernière de ses trois unités de liquéfaction de gaz, après que la Federal Energy Regulatory Commission ait donné son accord pour un redémarrage partiel des deux autres de ces unités.

La FERC et la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) ont demandé des réponses sur les conditions d'exploitation et les mesures prises pour améliorer la sécurité.

La demande portait sur "une mise à jour de l'état des efforts d'embauche de Freeport LNG pour traiter la fatigue des opérateurs et l'état de la formation des nouvelles recrues", selon la lettre de la FERC à Freeport.

L'explosion ardente qui a mis l'installation hors service en juin dernier résultait de procédures d'exploitation et de test inadéquates, de la fatigue des opérateurs et d'autres lacunes, selon une étude.