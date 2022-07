Les régulateurs américains n'accepteront aucune restriction sur l'accès à l'audit chinois - sources

Washington et Pékin sont en pourparlers pour régler un différend de longue date sur la conformité de l'audit des entreprises chinoises cotées aux États-Unis qui, s'il n'est pas résolu, pourrait voir plus de 270 entreprises chinoises expulsées des bourses de New York.

Les autorités chinoises ont longtemps été réticentes à laisser les régulateurs étrangers inspecter les cabinets comptables locaux, invoquant des problèmes de sécurité nationale.

Une personne familière avec la réflexion du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), qui supervise les audits des sociétés cotées aux États-Unis, a déclaré que la radiation des sociétés chinoises ne mettrait pas Pékin en conformité avec les règles américaines.

Le PCAOB doit pouvoir choisir qui il souhaite inspecter, en fonction du risque, a déclaré cette personne. "Si les régulateurs chinois veulent nous restreindre à un degré quelconque, cela ne nous permettrait pas de réaliser le mandat et nous ne l'accepterions pas."

Le Financial Times a rapporté dimanche, citant des sources, que la Chine se prépare à classer les entreprises chinoises cotées aux États-Unis dans des groupes en fonction de la sensibilité de leurs données, dans une concession potentielle pour tenter de se conformer aux règles américaines.

La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a démenti le rapport lundi.

Les sources ont refusé d'être identifiées car les discussions sont privées.

Un porte-parole du PCAOB, Kent Bonham, a déclaré que "le PCAOB doit avoir un accès complet aux documents de travail d'audit de toute entreprise qu'il choisit d'inspecter ou d'enquêter - pas d'échappatoire ni d'exception."

"Le temps est essentiel alors que nous continuons à travailler avec les autorités (chinoises) pour parvenir à un accord qui réponde à notre mandat en vertu de la loi américaine", a-t-il ajouté.

La CSRC n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters mardi.

La Chine a précédemment déclaré que les deux parties étaient déterminées à conclure un accord, bien que les États-Unis se soient montrés plus prudents quant aux perspectives.

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission américaine, qui supervise le PCAOB, a déclaré ce mois-ci qu'il n'était "pas particulièrement confiant" qu'un accord puisse être conclu.

Selon la première source, le principal point d'achoppement concerne le niveau d'accès dont dispose le PCAOB pour réaliser son mandat.

"Les homologues chinois veulent divers degrés d'accès, ce que nous ne pouvons accepter. Nous avons besoin d'un accès complet".

Les inspections et les enquêtes du PCAOB sont rétrospectives, ce qui signifie que les états financiers audités sont toujours soumis à un examen minutieux même après le retrait de la cote -- ce qui pourrait prendre plus d'un an, a déclaré une deuxième personne familière avec la pensée du PCAOB.

"Une société peut toujours avoir des obligations de dépôt auprès de la SEC même après le retrait de la cote - y compris des états financiers audités qui sont soumis à l'inspection du PCAOB", a déclaré cette personne.

Les sociétés peuvent toujours être tenues de déposer des états financiers audités auprès de la SEC, même si elles ne sont pas cotées sur une bourse américaine, si par exemple elles ont plus de 300 actionnaires américains ou si la société négocie des titres aux États-Unis au-delà d'un certain seuil hors bourse, a ajouté la deuxième source.

La querelle sur la surveillance, qui couve depuis plus d'une décennie, a atteint son paroxysme en décembre lorsque la SEC a finalisé les règles visant à retirer les sociétés chinoises de la liste en vertu de la loi sur la responsabilité des sociétés étrangères. Elle a déclaré qu'il y avait 273 sociétés à risque.

En mai, un responsable du PCAOB a prévenu que l'agence devrait être en mesure de terminer les inspections d'ici début novembre 2022 pour respecter une échéance qui pourrait tomber dès 2023.