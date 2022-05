Les régulateurs bancaires américains proposent une mise à jour des règles de prêt équitable

Selon les responsables de l'agence, la mise à jour proposée des règles d'application de la loi de 1977 sur le réinvestissement communautaire, qui ordonne aux banques de desservir les communautés à faible revenu dans lesquelles elles opèrent, élargirait l'accès aux services bancaires des bandes de crédit pour les communautés les plus pauvres et créerait une approche cohérente basée sur des paramètres pour classer les banques.

La Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation et l'Office of the Comptroller of the Currency ont proposé conjointement cette mise à jour, sollicitant les commentaires du public dans le but de moderniser les règles d'application de la loi historique de 1977 sur les prêts équitables.

Les régulateurs notent les banques en fonction de leur capacité à servir les communautés à faibles revenus où elles opèrent, ce qui peut avoir un impact sur leur capacité à fusionner avec d'autres entreprises ou à les acquérir.

Les règles de la CRA ont été mises à jour pour la dernière fois en 1995, et les responsables de l'agence ont déclaré que la mise à jour était nécessaire pour refléter l'essor des services bancaires en ligne et d'autres changements dans le secteur, car les banques sont actuellement évaluées sur la base des zones de service autour de leurs succursales.

La proposition élargirait ce que l'on appelle les "zones d'évaluation" pour inclure les zones où les banques ont une activité de prêt importante mais aucune présence physique. La proposition permettrait également aux banques de recevoir des crédits pour avoir desservi des zones rurales, des zones amérindiennes ou d'autres régions mal desservies en dehors de leur empreinte physique.

La proposition cherche également à répondre aux plaintes des banques selon lesquelles la notation de l'ARC peut être opaque et subjective en clarifiant les types d'activités admissibles au crédit de l'ARC et en utilisant une approche standardisée pour noter les efforts des banques en matière de prêts de détail et communautaires.

La nouvelle proposition est importante en grande partie parce qu'elle a été présentée par les trois agences chargées de faire appliquer la CRA.

Une tentative précédente de mise à jour des règles sous l'administration Trump a échoué car les agences n'étaient pas d'accord sur l'approche appropriée. L'OCC et la FDIC ont proposé une mise à jour en 2019, et seul l'OCC a finalisé un nouvel ensemble de règles en 2020, qui a ensuite été mis au rebut sous la nouvelle direction en 2021 alors que les agences ont renouvelé leurs efforts sur une proposition conjointe.