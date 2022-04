Les régulateurs britanniques vont examiner l'arrêt du commerce chaotique au LME

Les régulateurs financiers britanniques ont déclaré lundi qu'ils allaient examiner la manière dont le London Metal Exchange (LME) a géré l'arrêt du commerce chaotique du nickel le mois dernier et ont déclaré que cet épisode soulignait les questions relatives à la transparence du LME.

La bourse, le plus ancien et le plus grand marché de métaux industriels au monde, a suspendu les échanges de nickel le 8 mars après que les prix aient grimpé de plus de 50 % en quelques heures pour atteindre 100 000 dollars la tonne.

La Financial Conduct Authority a déclaré qu'elle et la Banque d'Angleterre détermineraient si d'autres mesures doivent être prises.

"Les événements entourant la suspension et la reprise des échanges ont mis en évidence les questions soulevées dans un récent document de discussion du LME sur la structure du marché, en particulier le rôle de la transparence au sein du LME et des marchés connexes", ont déclaré les régulateurs.

"La FCA est en discussion avec le LME sur ses propositions depuis un certain temps et attend du LME qu'il examine attentivement comment les événements récents devraient façonner son approche future sur la structure du marché."

Le LME a déclaré qu'il accueillait favorablement l'annonce des régulateurs et a ajouté qu'il commanderait son propre examen des événements afin d'identifier les mesures à prendre pour minimiser le risque d'un marché désordonné à l'avenir.

La bourse a introduit une limite de prix quotidienne supérieure et inférieure de 15 % pour tous ses métaux livrés physiquement après la période de négociation chaotique.