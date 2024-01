L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers autorise les gestionnaires de fonds communs de placement à vendre plus d'actions qu'ils n'en achètent chaque jour, selon trois sources, levant ainsi une interdiction introduite à la fin de l'année dernière dans le but de soutenir un marché boursier en perte de vitesse.

À la fin de l'année dernière, la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a interdit aux principales sociétés de fonds communs de placement de vendre des actions sur une base nette chaque jour, répondant ainsi aux appels des hauts dirigeants à stabiliser un marché qui figurait parmi les plus mauvais élèves du monde.

La CSRC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Une source directement informée du changement soupçonne que ce changement de politique est en partie dû aux pressions croissantes exercées par les rachats sur les fonds.

"Si vous aviez vendu des actions en net à la fin de l'année dernière, vous auriez reçu des appels des régulateurs", a déclaré la source, ajoutant qu'elle n'avait pas reçu d'appels de ce type cette année.

C'est compréhensible, car "si vous ne pouvez pas procéder à des ventes nettes d'actions, vous n'avez pas l'argent nécessaire pour rembourser les investisseurs qui demandent le rachat de leurs parts".

Selon deux sources ayant une connaissance directe de la question, ce type de "window guidance", c'est-à-dire de conseils verbaux non officiels de la part des autorités de régulation, a disparu ces derniers jours.

"La restriction sur les ventes nettes a été levée. Nous pouvons désormais procéder à des ventes nettes d'actions", a déclaré l'une de ces personnes.

L'indice chinois CSI300 a chuté de 11 % l'année dernière, dans un contexte de reprise économique hésitante après la crise du COVID, d'aggravation de la crise de l'immobilier et de tensions géopolitiques.

L'indice CSI300 a été l'un des marchés les moins performants au monde en 2023, malgré une série de mesures de soutien du gouvernement comprenant une réduction du droit de timbre sur les transactions, des restrictions sur les ventes d'actions par les sociétés cotées en bourse et un ralentissement du rythme des cotations.

Dans sa dernière mesure de soutien au marché, la CSRC a officieusement demandé à certains des plus grands gestionnaires de fonds communs de placement chinois de donner la priorité au lancement de fonds basés sur les actions par rapport aux fonds basés sur d'autres types de titres.

Reflétant une forte pression à la vente, l'indice des valeurs vedettes chinoises est tombé lundi à son plus bas niveau depuis près de cinq ans, ce qui, selon les traders, reflète un manque de confiance dans la force de l'économie nationale et des tensions croissantes avec les États-Unis et leurs alliés. (Reportage de la salle de presse de Shanghai : édition de Neil Fullick)