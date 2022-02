Les régulateurs de l'UE et des US mettent les banques en garde contre les attaques informatiques

FRANCFORT/LONDRES, 9 février (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) met en garde les banques contre de possibles attaques informatiques lancées depuis la Russie dans un contexte de tensions croissantes avec Moscou à propos de l'Ukraine, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Les puissances occidentales, et notamment les Etats-Unis, redoutent une invasion de l'Ukraine par la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. Moscou assure ne pas avoir d'intention hostile mais n'exclut pas des mesures militaires non spécifiées s'il n'obtient pas des garanties sur sa sécurité, notamment l'engagement par l'Otan de ne jamais inclure l'Ukraine parmi ses membres.

Emmanuel Macron s'est rendu à Moscou puis à Kiev afin de s'entretenir avec ses homologues russe et ukrainien et de tenter de désamorcer les tensions.

La BCE, présidée par Christine Lagarde, se méfie d'éventuelles attaques informatiques lancées depuis la Russie contre des banques, ont indiqué les sources.

Alors que les régulateurs se concentraient sur les escroqueries ordinaires - dont le nombre a fortement augmenté durant la pandémie - la crise ukrainienne a porté leur attention sur les attaques informatiques lancées depuis la Russie, a déclaré une des sources.

Les banques conduisent des simulations d'attaques afin de vérifier leurs protections informatiques, a précisé cette source.

La BCE s'est abstenue de tout commentaire.

Aux Etats-Unis, le département des services financiers de New York a envoyé en janvier une mise en garde aux institutions financières les avertissant que des attaques informatiques pourraient être menées contre elles après l'imposition de sanctions par Washington contre Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine. (Reportage John O'Donnell et Huw Jones, avec Pete Schroeder, Tom Sims et Stine Jacobsen; version française Camille Raynaud)