Les régulateurs de l'Union européenne ont proposé mardi des changements radicaux dans les règles d'étiquetage des investissements durables, afin de fournir aux investisseurs des informations plus simples et plus claires et de mettre fin aux risques d'"écoblanchiment" (greenwashing).

Les propositions comprennent le marquage des produits financiers qui ne sont pas encore durables en tant que produits "de transition" et l'introduction d'un indicateur de durabilité qui classerait les fonds d'investissement.

La Commission européenne, organe exécutif de l'UE, est en train de revoir les règles applicables aux gestionnaires d'actifs, connues sous le nom de "règlement sur l'information financière durable" (SFDR), afin de lutter contre l'écoblanchiment, c'est-à-dire les affirmations exagérées concernant le respect du climat.

Les simplifications consistent en deux catégories de produits volontaires, "durable" et "transition", que les acteurs du marché financier devraient utiliser pour s'assurer que les consommateurs comprennent l'objectif des produits", ont déclaré les organismes de surveillance des marchés, des banques et des assurances, l'ESMA, l'EBA et l'EIOPA, dans une "opinion" commune pour la consultation de la Commission.

Cela permettrait l'investissement "de transition" dans des actifs qui visent à devenir durables au fil du temps.

"Les règles pour les catégories devraient avoir un objectif et des critères clairs afin de réduire les risques d'écoblanchiment.

Les organismes de surveillance ont déclaré que les règles actuelles pouvaient être complexes et difficiles à comprendre, et ont recommandé à la Commission d'envisager l'introduction d'un indicateur de durabilité qui classerait les produits financiers tels que les fonds d'investissement, les assurances-vie et les produits de retraite.

Les changements proposés permettraient de "résoudre les problèmes d'écoblanchiment découlant de l'utilisation abusive" des informations fournies au titre des articles 8 et 9 de la SFDR, ont déclaré les organismes de surveillance.

L'article 8 fait référence de manière générale à un fonds qui présente des caractéristiques environnementales, tandis que l'article 9, plus élevé, se réfère plus directement à la durabilité.

Lorsque les organismes de surveillance de l'UE ont commencé à sévir contre l'écoblanchiment, les gestionnaires d'actifs ont décidé de rétrograder certains fonds de l'article 9 à l'article 8.

L'introduction de nouvelles catégories de produits présentant des caractéristiques de durabilité remplacerait la pratique actuelle de catégorisation dans les articles 8 et 9, ont déclaré les organismes de surveillance.