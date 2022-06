Les régulateurs fédéraux approfondissent l'enquête sur le contrat de médias sociaux de Trump

Les actions de la SPAC, qui ont perdu près de 15 % depuis le début de l'année, étaient en baisse d'environ 10 % dans les échanges de pré-marché. La société a signé un accord en octobre pour fusionner avec Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), le créateur de la plateforme de médias sociaux Truth Social.

La U.S. Securities and Exchange Commission et la Financial Industry Regulatory Authority enquêtent sur cet accord depuis la fin de l'année dernière.

Les régulateurs ont demandé des documents supplémentaires sur la diligence raisonnable des cibles potentielles autres que TMTG, les relations entre Digital World et d'autres entités, y compris ARC Global Investments et les conseillers.

Ils avaient auparavant demandé des documents sur les communications entre Digital World et TMTG, les réunions du conseil d'administration de Digital World, les politiques et procédures relatives aux transactions, l'identification des adresses bancaires, téléphoniques et électroniques et l'identité de certains investisseurs.

La société a déclaré que la dernière action des régulateurs pourrait retarder l'accord SPAC, qui devait être conclu au cours du second semestre de cette année.