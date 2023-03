Certains dirigeants du secteur financier et investisseurs s'inquiétaient de plus en plus samedi du fait que l'effondrement de la Silicon Valley Bank pourrait avoir un effet domino sur d'autres banques régionales américaines si les autorités de régulation ne trouvaient pas d'acheteur au cours du week-end pour protéger les dépôts non assurés.

Le créancier SVB Financial Group est devenu vendredi la plus grande banque à faire faillite depuis la crise financière de 2008, ébranlant les marchés et laissant en rade des milliards de dollars appartenant à des entreprises et à des investisseurs.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui a été nommée administrateur judiciaire, a essayé de trouver une autre banque au cours du week-end qui serait prête à fusionner avec la Silicon Valley Bank, ont déclaré vendredi des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si un accord avait été conclu.

Certains dirigeants du secteur ont déclaré qu'une telle opération serait considérable pour n'importe quelle banque et qu'elle nécessiterait probablement que les autorités de régulation accordent des garanties spéciales et fassent d'autres concessions à l'acheteur.

Avec 209 milliards de dollars d'actifs, le créancier basé à Santa Clara, en Californie, était la 16e banque américaine, ce qui fait que la liste des acheteurs potentiels susceptibles de conclure une transaction au cours d'un week-end est relativement courte, ont-ils déclaré sous le couvert de l'anonymat, car la situation est en pleine évolution. Selon Bloomberg, la Réserve fédérale américaine et la FDIC envisagent la création d'un fonds qui permettrait aux régulateurs de garantir davantage de dépôts dans les banques en difficulté.

Les régulateurs ont discuté du nouveau véhicule spécial lors de conversations avec des dirigeants de banques et espèrent qu'une telle mesure rassurera les déposants et aidera à contenir la panique, selon le rapport. Toutefois, il n'est pas certain que les régulateurs disposent du soutien politique nécessaire pour lancer une bouée de sauvetage à la banque, qui s'adresse aux startups et aux investisseurs de la Silicon Valley. La Fed et la FDIC n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La Maison-Blanche a déclaré samedi que le président Joe Biden s'était entretenu avec le gouverneur de Californie Gavin Newsom au sujet de la banque et des efforts déployés pour remédier à la situation. "Tout le monde travaille avec la FDIC pour stabiliser la situation aussi rapidement que possible", a déclaré M. Newsom samedi.

POINT SUR D'AUTRES BANQUES Certains analystes et investisseurs de premier plan ont prévenu que, faute d'une résolution de la crise d'ici à lundi, d'autres banques pourraient être mises sous pression si les gens s'inquiètent pour leurs dépôts.

"La bonne nouvelle, c'est qu'il est peu probable qu'une faillite de type SVB s'étende aux grandes banques", a déclaré le cabinet de conseil financier et de gestion des risques Kroll dans une note de recherche.

Toutefois, les petites banques locales pourraient être confrontées à des problèmes et le risque est "beaucoup plus élevé si les déposants non assurés de SVB ne sont pas indemnisés et doivent subir une décote sur leurs dépôts", a ajouté Kroll. La Silicon Valley Bank disposait d'un niveau inhabituellement élevé de dépôts non couverts par les garanties de la FDIC, qui sont plafonnées à 250 000 dollars.

Le gestionnaire de fonds spéculatif milliardaire Bill Ackman a déclaré dans un tweet samedi que l'incapacité à protéger tous les déposants pourrait entraîner le retrait des dépôts non assurés d'autres institutions. "Ces retraits draineront les liquidités des banques communautaires, régionales et autres et entameront la destruction de ces institutions importantes", a averti M. Ackman. Kyle Bass, fondateur et directeur des investissements de Hayman Capital Management, a déclaré à Reuters que la Fed devait "arranger un mariage" pour SVB d'ici dimanche soir, avant l'ouverture des marchés en Asie.

"Elle doit garantir aux déposants qu'ils seront intégralement remboursés grâce à cette fusion et rétablir la stabilité du système bancaire", a-t-il ajouté.

Les actions des banques régionales et des petites banques ont été durement touchées vendredi. L'indice S&P 500 des banques régionales a baissé de 4,3 %, portant sa perte pour la semaine à 18 %, sa pire semaine depuis 2009. Signature Bank a baissé d'environ 23 %, tandis que First Republic Bank, basée à San Francisco, a chuté de 15 %. Western Alliance Bancorp a chuté de 21 % et PacWest Bancorp a baissé de 38 % après que ces actions aient été arrêtées à plusieurs reprises en raison de la volatilité. Charles Schwab Corp a chuté de plus de 11 %. Signature Bank, First Republic Bank, PacWest Bank et Charles Schwab n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La Western Alliance Bank s'est refusée à tout commentaire.

Certaines banques pourraient chercher à lever des capitaux de manière préventive pour renforcer leurs bilans ou essayer de conclure leurs propres accords, ont déclaré des cadres du secteur. Lorsque IndyMac et Washington Mutual se sont effondrées en 2008, la FDIC a trouvé d'autres entreprises pour reprendre les actifs et maintenir les dépôts intacts. Si SVB ne trouve pas d'acquéreur, les déposants non assurés devront probablement se contenter d'une partie des fonds que la FDIC pourra obtenir en vendant les actifs de la banque.

Certains experts considèrent toutefois que les retombées de cette nouvelle faillite sont limitées.

"Nous ne pensons pas qu'il s'agisse du début d'une menace plus large pour la sécurité et la solidité du système bancaire", a déclaré vendredi Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen. "La Silicon Valley avait un modèle d'entreprise unique qui dépendait moins des dépôts de détail qu'une banque traditionnelle.