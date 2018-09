Bourse de Tokyo : Les relations entre Tokyo et Pékin revenues à la normale, dit Abe

TOKYO, 2 septembre (Reuters) - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a fait part dans un entretien au journal Sankei dimanche de son optimisme concernant l'amélioration des liens entre le Japon et la Chine, estimant que les relations entre les deux pays étaient revenues à la normale.

"Le Premier ministre Li Keqiang est venu au Japon en mai et les relations entre le Japon et la Chine sont complètement revenues à la normale", a dit Abe, qui devrait se rendre en Chine en octobre et a déclaré vouloir inviter le président chinois Xi Jinping au Japon dans le futur.

Ces déclarations interviennent alors que Tokyo et Pékin subissent des pressions commerciales de la part de Washington, avec une montée du protectionnisme qui suscite des inquiétudes sur son impact sur l'économie mondiale.

Un cycle de discussions économiques est en cours entre le Japon et la Chine, et les deux pays ont convenu, selon le ministre japonais des Finances, de maintenir leur coopération pour les politiques et mesures macroéconomiques.

Shinzo Abe dit dans l'entretien partager l'objectif du président américain Donald Trump de développer le commerce et les investissements qui profiteraient aux deux pays, mais a réaffirmé que l'amitié ne prévalait pas sur les intérêts nationaux lors de discussions commerciales. (Mari Saito; Jean Terzian pour le service français)